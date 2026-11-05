Băncile au redus dobânzile la credite și le-au crescut pe cele la depozite GRAFICE

Dobânda la creditele noi în lei a coborât aproape de minimele ultimilor patru ani și jumătate. Împrumuturile în monedă națională oferite companiilor s-au ieftinit considerabil în ultimul an, în timp ce cele în euro s-au scumpit foarte recent, relevă datele analizate de Profit.ro. Rata reală la credite a trecut în ultimele două luni în teritoriu pozitiv, în timp ce depozitele, chiar cu creșterile recente de dobânzi, continuă să ofere compensații sub inflație.

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