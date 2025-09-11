Băncile își refac calculele privind amploarea scumpirilor, după anunțul surpriză al Statisticii

Presiunile asupra prețurilor s-au intensificat semnificativ în august, iar propagarea creșterii TVA-ului în prețuri a fost destul de vizibilă, scriu economiștii ING într-un raport destinat investitorilor.

Ei estimează că 2025 se va încheia cu o inflație de 9,6%. „Datele de astăzi au adus o inflație în mare parte așteptată, aproape de două cifre. Atât inflația alimentelor, cât și cea a prețurilor nealimentare s-au apropiat relativ de așteptările noastre, prima fiind ușor peste, iar cea de-a doua sub. Impactul TVA-ului și al accizelor în aceste categorii pare, în general, în linie cu ceea ce ne așteptam”, notează ING.

Inflația serviciilor este deosebit de îngrijorătoare, deoarece presiunile generalizate asupra prețurilor rămân norma în aproape fiecare sub-componentă de aici.

Pe termen scurt, observăm o probabilitate ridicată ca inflația să se apropie ușor de valori de peste 10%, notează autorii raportului, precizând că ritmul dezinflației va depinde de mai mulți factori, cum ar fi creșterea economică, dinamica salariilor și așteptările inflaționiste pe care Banca Națională a României le va continua să le ia în considerare cu atenție.

Economiștii ING spun că, în aceste condiții nu se așteaptă ca BNR să majoreze ratele dobânzii și că actuala dobândă cheie de 6,50% va fi păstrată până în al doilea trimestru al anului 2026. „Abia la sfârșitul anului 2026, ne așteptăm ca rata de politică monetară să se situeze în jurul valorii de 5,5%”, arată raportul ING.

BCR: „Revizuim în creștere previziunile de inflație pentru sfârșitul anului la 9,7%”

IPC-ul din august a oferit o surpriză negativă, spune și BCR într-un raport similar, care confirmă că scumpirile au fost de natură fiscală: creșterea TVA și accize. „Datele sugerează o propagare a creșterii TVA-ului mai mare decât cea anticipată, estimată la 80-90%, comparativ cu ipoteza noastră anterioară de 60-70%, care se baza pe modele istorice”, a calculat echipa BCR.

„Prin urmare, revizuim în creștere previziunile de inflație pentru sfârșitul anului la 9,7% de la 8,8% anticipate anterior. Anticipăm că inflația va atinge un vârf în septembrie și considerăm că există o probabilitate semnificativă ca aceasta să atingă valori de peste 10%.”, spun economiștii BCR.

În opinia lor, economia va continua să crească mult sub potențial în următoarele patru trimestre și că posibilitatea primei reduceri a ratei dobânzii ar putea apărea abia în februarie 2026.