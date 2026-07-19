Banking rusesc: Banii la saltea, mai siguri decât cei din bancă. Efectul secundar al dronelor ucrainene

Rușii se reîntorc la tranzacțiile cu bani lichizi, în contextul în care întreruperile de internet perturbează plățile cu cardul, iar micile afaceri încearcă să evite povara fiscală în creștere, după mai bine de patru ani de război, scrie BBC.com. Statul pierde controlul circulației unei mari părți a masei monetare a Rusiei.

Doar de la începutul acestui an, cuantumul de bani lichizi aflați în circulație în Rusia a crescut cu echivalentul în ruble a 20 de miliarde de dolari, cea mai mare creștere cu excepția anului în care izbucnit pandemia de Covid-19, potrivit datelor oferite chiar de către Banca Centrală a Rusiei.

Episoade panică printre ruși

Creșterea masei monetare în suport fizic a atins vârful în timpul valului recent de atacuri cu drone al Ucrainei, ceea ce a determinat Kremlinul să blocheze internetul mobil în zone extinse ale țării pentru a bloca ghidarea dronelor. Numai că mulți ruși s-au trezit în imposibilitarea de a mai face plăți cu cardul.

„Să ai bani cash îți dă un oarecare sentiment de control și siguranță. Dacă apare o urgență în oraș, știu că tot voi putea cumpăra bunuri de bază, chiar și dacă rețeaua mobilă cade”, spune o femeie din Moscova, sub protecția anonimatului.

Încă dinaintea intensificărilor atacurilor ucrainene, au existat episoade în care rușii au retras masiv bani cash din bancomate ca o modalitate de a-și crea o plasă de siguranță în vremuri incerte. Așa s-a întâmplat în septembrie 2022 când Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială sau în iunie 2023, în timpul rebeliunii grupării Wagner, conduse de Evgheni Prigojin.

Încrederea mai mare a rușilor în banii cah îngreunează și capacitatea statului de a colecta taxele, într-o perioadă în care deficitul bugetar crește din cauza efortului de finanțare a războiului.

Banii cash nu se mai întorc în sistemul bancar

Ca să crească veniturile, guvernul de la Moscova a crescut TVA-ul, în luna ianuarie, de la 20 la 22% și a scăzut pragul de la care micile afaceri trebuie să plătească această taxă, ceea ce a dus multe IMM-uri la faliment.

Cu profituri reduse de taxele mai mari și de o economie care încetinește, farmaciile, restaurantele, saloanele de cosmetică sau micile prăvălii au început să-și îndemne clienții către plăți cash, ca să poată ascunde mai multe venituri.

Taras Skvorțov, șeful operațiunilor financiare de la cea mai mare bacă a Rusiei, Sberbank, a avertizat în iunie că sunt „semne foarte serioase” că mai multe firme își plătesc angajații „la plic”. „Este un moment foarte îngrijorător. Nu vedem banii lichizi că se întorc în sistemul bancar. Rămân în mâinile oamenilor”, a spus Skvorțov.

În jur de 6% dintre antreprenori recunosc că recurg la „scheme gri” pentru a face față poverii fiscale, potrivit unei asociații patronale, Opora Russia. Plățile cash ajută micile afaceri să se mențină sub pragul de la care trebuie să plătească TVA, iar salariile plătite „la plic” fac posibilă evitarea contribuțiilor sociale.

„Un braț al guvernului încearcă să stoarcă cât mai mulți bani posibil de la oameni prin taxe mai mari, amenzi și altele, însă celălalt, în încercarea de a contracara așa-numitele amenințări teroriste, subminează această încercare prin faptul că îngreunează colectarea taxelor”, a spus Aleksandr Koliandr, de la Center for European Policy Analysis, referindu-se la întreruperile frecvente ale internetului mobil.

Astfel, a revenit instinctul din epoca sovietică de a ține banii „la saltea”, asta în pofida faptului că dobânzile la depozitele la bănci au ajuns la două cifre, în condițiile în care banca centrală le menține ridicate pentru a combate inflația alimentată de război, mai scrie BBC.