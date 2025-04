Barack Obama, mesaj după ce Trump a înghețat fonduri destinate Universității Harvard: „A oferit un exemplu”

Fostul președinte american Barack Obama a transmis un mesaj de susținere pentru Universitatea Harvard, după ce administrația republicană a lui Donald Trump a anunțat înghețarea unor fonduri de 2,3 miliarde de dolari destinate prestigioasei instituții de învățământ superior.

„Harvard a oferit un exemplu pentru celelalte instituții de învățământ superior – respingând o tentativă ilegală și stângace de a restrânge libertatea academică, în timp ce a luat măsuri concrete pentru a se asigura că toți studenții de la Harvard pot beneficia de un mediu de cercetare intelectuală, dezbatere riguroasă și respect reciproc. Să sperăm că și alte instituții îi vor urma exemplul”, a scris fostul fostul președinte al SUA pe rețelele de socializare.

Pe rețeaua de socializare „X” Barack Obama a publicat comentariul la o postare în care a redistribuit un mesaj al Universității Harvard.

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF