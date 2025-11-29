Bărbați arestați în Africa de Sud sub supiciunea că plănuiau să lupte pentru Rusia. „Arestările au venit în urma unui pont”

Poliția sud-africană a anunțat că i-a arestat pe patru bărbați care se îndreptau spre Rusia și că aceștia sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata Moscovei, transmite Reuters.

Bărbații au fost opriți la poarta de îmbarcare din Johannesburg vineri, potrivit poliției, la câteva săptămâni după apariția informațiilor conform cărora alți 17 bărbați sud-africani erau blocați în Ucraina după ce au fost ademeniți să se alăture forțelor de mercenari cu promisiunea unor contracte profitabile.

Legislația sud-africană le interzice cetățenilor să ofere asistență militară guvernelor străine sau să participe la armate străine fără autorizație.

„Arestările au venit în urma unui pont (de la poliția aeroportului din Johannesburg) cu privire la patru bărbați care se îndreptau spre Rusia prin Emiratele Arabe Unite”, a declarat unitatea de poliție de elită Hawks (Șoimii) într-un comunicat emis sâmbătă.

„O investigație preliminară a dezvăluit că o femeie sud-africană ar fi facilitat călătoria și recrutarea acestor indivizi în armata Federației Ruse”, se mai arată în comunicat.

Unitatea Hawks a spus că suspecții urmează să fie prezentați instanței, luni, și sunt suspectați de încălcarea legii care reglementează asistența militară străină.

Anchetă referitoare la cei 17 mercenari blocați în Ucraina

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a ordonat o anchetă cu privire la modul în care au ajuns cei 17 bărbați să lupte în Ucraina, pe fondul eforturilor care se desfășoară pentru a-i aduce acasă.

Poliția a anunțat la rândul ei că o va investiga Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, care a fost acuzată de sora ei vitregă că a fost implicată în ademenirea bărbaților respectivi în Rusia cu pretexte false.

Zuma-Sambudla a demisionat din funcția de parlamentară vineri, dar nu a răspuns public acuzațiilor.