Bărbatul care a deschis focul în centrul Cracoviei, inspirat de ideologii de extremă dreapta, spune ministrul de Interne. Cine este atacatorul

Bărbatul care a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia, unde a ucis șase persoane și a rănit alte 16 este cetățean polonez și are 25 de ani. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, spune că toate indiciile arată că acesta a fost inspirat de „ideologii de extremă dreapta”, conform BBC.

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Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat, sâmbătă seară, într-o conferință de presă, că bărbatul a fost împușcat de poliție și este spitalizat în stare gravă. El a precizat că suspectul este supus unei a doua intervenții chirurgicale.

Kierwiński a afirmat că nu există motive să se creadă că în atac a mai fost implicată și o altă persoană.

Cine este atacatorul

Potrivit ministrului, suspectul este cetățean polonez și are 25 de ani.

Ministrul de Interne a adăugat că, din primele informații, atacatorul avea „convingeri radicale, ultranaționaliste”, iar toate indiciile sunt că acesta „a fost inspirat de ideologii de extremă dreapta”.

Oficialul polonez a spus că în mașina pe care tânărul o conducea și din care a deschis focul asupra trecătorilor anchetatorii au găsit „numeroase arme”. Perchezițiile sunt în continuare în desfășurare, inclusiv în locuința sa.

Răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că una dintre ipoteze este că armele folosite în atac au fost luate din locuința familiei suspectului.

Kierwiński a precizat că tatăl suspectului deține mai multe arme înregistrate pe numele său, dar că este „prea devreme” pentru a trage o concluzie în acest sens.

Reacția „foarte rapidă” a poliției a prevenit un „masacru mult mai mare”

Ministrul polonez de interne a lăudat reacția „foarte rapidă” a poliției, care a prevenit ceea ce ar fi putut fi un „masacru mult mai mare”.

El a precizat că polițiștii au deschis focul în direcția atacatorului la trei minute după ce au primit un apel privind atacul, iar echipajele de pompieri și ambulanțele au ajuns, de asemenea, la fața locului în decurs de trei minute.

Kierwiński a declarat că „acest act teribil de teroare a ucis șase persoane” și a explicat că patru dintre victime au fost identificate, în timp ce eforturile de identificare a celorlalte două continuă.

Ministrul de interne a menționat că, printre cele patru persoane identificate care și-au pierdut viața se numără și un cetățean străin.

El a precizat că 16 persoane au fost rănite, dintre care două au fost externate din spital.