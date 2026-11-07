VIDEO Incident armat în piața centrală din Cracovia. Cinci oameni uciși, cel puțin alți 10 răniți. Toate informațiile despre atac

Cinci oameni au fost uciși și cel puțin alți zece au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașul polonez Cracovia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, transmit Reuters, AFP și BBC.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, situat în sudul țării.

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Într-un comunicat postat pe X, Poliția regională Malopolska precizează că, în jurul orei locale 15:00, un bărbat care ajunsese cu autoturismul în Piața Centrală din Cracovia a început să „tragă la întâmplare asupra oamenilor, din mașină”.

Agresorul a fost împușcat de polițiști și este transportat la spital, potrivit unui alt comunicat al autorităților.

Un elicopter medical preia victimele după atacul armat din centrul Cracoviei. Foto: Art Service / PAP / Profimedia

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a scris pe X că poliția investighează incidentul armat produs în centrul orașului Cracovia și că este ținut la curent cu evoluția situației de către Ministerul de Interne.

Un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri a declarat pentru agenția PAP că focurile de armă au fost trase dintr-o mașină care se apropia de Piața Centrală dinspre strada Slawkowska. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului.

Autoritățile au făcut apel la localnici și turiști să evite zona Pieței Centrale, iar persoanelor aflate în apropiere li s-a recomandat să se adăpostească într-un loc sigur până la localizarea individului înarmat.

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Împușcături în Cracovia. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

W Krakowie ktoś strzelał do przypadkowych ludzi w centrum na rynku. 5 osób nie żyje, nie wiem ile rannych… 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/HEk2SneBV1 — Patryk 🇵🇱 (@Benchm4de) November 7, 2026