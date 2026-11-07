VIDEO Incident armat în piața centrală din Cracovia. Cinci oameni uciși, cel puțin alți 10 răniți. Toate informațiile despre atac
Cinci oameni au fost uciși și cel puțin alți zece au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașul polonez Cracovia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, transmit Reuters, AFP și BBC.
Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, situat în sudul țării.
Ministrul Apărării: „Pentru noi, locuitorii din Cracovia, sunt momente deosebit de dificile”
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, vorbește și el despre un „incident armat tragic” și despre „momente deosebit de dificile” pentru locuitorii din Cracovia.
„Sunt în legătură cu ministrul de Interne și cu toate serviciile de urgență.
Toate circumstanțele și motivele din spatele acestui incident vor fi investigate în detaliu”, a spus el, citat de The Guardian.
Cum a fost comis atacul de la Cracovia. Primele date despre atacator
Poliția poloneză afirmă că autorul atacului din centrul Cracoviei a tras la întâmplare dintr-o mașină, cu o armă de tip militar, scrie Reuters.
Ministrul Justiției îndeamnă populația la calm
Ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a îndemnat la calm și a declarat că autorul va fi „pedepsit aspru”.
„O tragedie îngrozitoare în Piața Mare din Cracovia. Împărtășesc durerea familiilor și a celor dragi victimelor acestei tragedii de neimaginat. Autorul a fost rănit și reținut.
Procurorii, poliția și toate serviciile competente se află deja la fața locului, colectând probe și investigând circumstanțele atacului.
Facem apel la calm și rugăm cetățenii să nu împiedice activitatea serviciilor de urgență”, a transmis ministrul Justiției, citat de The Guardian.
Reacția președintelui Nawrocki
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, spune că este „profund îngrijorat de relatările privind evenimentele tragice” din Cracovia și că gândurile sale se îndreaptă către victime și familiile acestora.
„Rămân în contact cu autoritățile competente și aștept o clarificare completă a circumstanțelor în care au avut loc aceste evenimente tragice”, scrie Nawrocki într-o postare pe X, conform BBC.
„Șeful Biroului pentru Securitate Națională este în drum spre Cracovia. Siguranța polonezilor este o prioritate absolută!” adaugă el.
Agresorul a folosit o armă de asalt
Poliția poloneză afirmă că atacatorul a folosit o armă de foc de tip militar și era îmbrăcat în stil militar, scrie Reuters.
Printre răniți sunt și polițiști
Poliția a anunțat cinci victime decedate și în jur de 12 răniți, inclusiv polițiști.
Într-un comunicat postat pe X, Poliția regională Malopolska precizează că, în jurul orei locale 15:00, un bărbat care ajunsese cu autoturismul în Piața Centrală din Cracovia a început să „tragă la întâmplare asupra oamenilor, din mașină”.
Agresorul a fost împușcat de polițiști și este transportat la spital, potrivit unui alt comunicat al autorităților.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a scris pe X că poliția investighează incidentul armat produs în centrul orașului Cracovia și că este ținut la curent cu evoluția situației de către Ministerul de Interne.
Un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri a declarat pentru agenția PAP că focurile de armă au fost trase dintr-o mașină care se apropia de Piața Centrală dinspre strada Slawkowska. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului.
Autoritățile au făcut apel la localnici și turiști să evite zona Pieței Centrale, iar persoanelor aflate în apropiere li s-a recomandat să se adăpostească într-un loc sigur până la localizarea individului înarmat.
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Împușcături în Cracovia. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
W Krakowie ktoś strzelał do przypadkowych ludzi w centrum na rynku. 5 osób nie żyje, nie wiem ile rannych… 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/HEk2SneBV1— Patryk 🇵🇱 (@Benchm4de) November 7, 2026
Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G— MilekER (@MilekkER) November 7, 2026