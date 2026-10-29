Bărbatul care se bărbierește deși trăiește singur într-un sat și scriitorul care i-a spus povestea

Scriitorul Matei Florian este un mare iubitor al muntelui, pe care l-a descoperit prin bunicul său. Însă, spre deosebire de alți montaniarzi, atunci când merge pe munte, el nu caută doar peisaje și vârfuri, ci și oameni a căror realitate încearcă să o înțeleagă. În ediția de vineri, 30 octombrie, a newsletter-ului „Partea Bună”, vorbim despre poveștile impresionante pe care le-a întâlnit.

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De curând, am văzut la Teatrul Masca din București un spectacol de teatru independent despre viețile unor oameni singuri, care trăiesc la marginea lumii. În regia lui Robert Bălan, „Ceilalți” spune poveștile reale ale unor țărani din sate de munte în care mai găsești azi doar câțiva locuitori. „Acolo unde se termină asfaltul și discursurile despre neam, glie și datini, încep ei, Ceilalți”, se arată în descrierea spectacolului care te invită să te uiți critic la discursurile patriotarde și la abandonul statului.

Textul piesei, semnat de scriitorul și jurnalistul Matei Florian, are la bază reportajele documentate de acesta în ultimii ani și publicate în Formula AS. Există în ele, dincolo de dimensiunea socială, un miez luminos: îți arată cum pot oamenii să trăiască cu demnitate și sens în cele mai vitrege condiții.

Am vorbit cu Matei Florian și am rămas cu imaginea memorabilă a bărbatului care trăiește singur într-un sat pe care nu-l lasă să cadă în paragină și care se bărbierește, deși nu mai are cine să îl vadă. Cu cea a femeii de peste 90 de ani care cultivă flori ca să alunge urâtul. Cu cea a fetiței de la sat care își hrănește visul cu luminile orașului în care reușește într-o bună zi să ajungă la liceu. Cu gândul că bucuria e ușor de atins în momentul prezent.

„Singurătatea nu există atât timp cât ai un sens”, spune Matei Florian, cunoscut publicului pentru romanele „Băiuțeii” (scris împreună cu fratele său, Filip Florian), „Și Hams Și Regretel” și „Cexina Catapuxina”.

Mai multe, în newsletter-ul „Partea Bună” de vineri, 30 octombrie.