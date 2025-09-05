Bărbatul votat „cel mai rău șef din lume” și-a dat demisia de la compania pe care o conducea

Peter Hebblethwaite, fostul director executiv al P&O Ferries, în timpul unei comisii de anchetă înființată de parlamentul britanic în 2022, FOTO: House of Commons-UK Parliament / PA Images / Profimedia Images

Un val de concedieri inopinante decis de Peter Hebblethwaite, director al unei companii britanice de transport maritim de pasageri, a declanșat un scandal național în Marea Britanie. El a ajuns să dea explicații în Parlamentul de la Londra, care au dus la schimbarea legislației muncii, relatează La Libre.

Peter Hebblethwaite, care a ocupat din 2020 funcția de director general al companiei de transport maritim de pasageri P&O Ferries, și-a anunțat plecarea din companie „din motive personale” și pentru a „dedica mai mult timp familiei”, potrivit informațiilor difuzate de Sky News și BBC.

Deși el nu este atât de cunoscut precum alți șefi controversați ai unor mari companii, numele său este legat de cel mai mare scandal de muncă pe care l-a cunoscut Marea Britanie în ultimii ani.

În noiembrie 2022, în timpul congresului mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), el a fost votat de participanți drept „cel mai rău șef din lume”, într-un sondaj în care a ieșit înaintea lui Jeff Bezos și Michael O’Leary, CEO-ul companiei aeriene Ryanair.

„Rușinea sa a atins cote internaționale acum că a fost votat cel mai rău șef din lume. Directorii generali din industria transporturilor au fost avertizați – dacă nu reușiți să respectați drepturile muncitorilor și să le oferiți locuri de muncă decente, condiții de lucru sigure, respect și demnitate, mișcarea sindicală globală va fi acolo să vă tragă la răspundere”, nota ITUC într-un comunicat remis presei la momentul respectiv.

Scandalul care i-a adus titlul de „cel mai rău șef din lume”

În martie 2022, Hebblethwaite a concediat peste noapte aproape 800 de marinari care operau feriboturile companiei pentru a-i înlocui cu muncitori temporari din străinătate, plătiți sub salariul minim legal din Marea Britanie.

Angajații concediați au acuzat faptul că sunt înlocuiți cu personal mai puțin calificat, iar scandalul a fost exacerbat de faptul că oamenii dați afară nici măcar nu au fost anunțați în persoană. Ei au fost informați de acest lucru printr-un videoclip preînregistrat difuzat pe Zoom.

Decizia de concediere în masă, considerată ilegală pentru că încălca regulile de consultare și notificare în vigoare în Marea Britanie, a declanșat o furtună politică și socială atât de mare încât Hebblethwaite a fost chemat să dea explicații în parlamentul de la Londra.

În timpul audierii din 2022, el a recunoscut deschis că a încălcat legea, afirmând în același timp că „ar face-o din nou” dacă ar fi nevoie. Declarația nu a făcut decât să alimenteze și mai mult furia sindicatelor și indignarea opiniei publice.

Controversele au făcut guvernul britanic să adopte o nouă legislație pentru a reglementa mai bine practicile de tip „concediere și reangajare” și pentru a întări protecția lucrătorilor maritimi. Guvernul francez, care a luat act de acest caz, a decis să își îmbunătățească propria legislație.

A spus că „s-a gândit bine” înainte să accepte o primă uriașă

Ostilitatea față de acesta a crescut și după ce informațiile privind salariul său au devenit publice, remunerația sa făcând un contrast puternic cu cea a angajaților de rând.

Într-o audiere separată ce a avut loc anul trecut, Hebblethwaite a declarat în fața unei comisii parlamentare că salariul său era de 325.000 de lire sterline și că în 2023, în anul de după concedierile în masă, a primit o primă de 183.000 de lire sterline.

În timpul audierii, a fost întrebat dacă este „un pirat” care pare să „jefuiască orbește personalul”.

„M-am gândit bine înainte să accept o astfel de remunerație, dar în cele din urmă am decis să o accept”, a declarat el în fața deputaților, adăugând: „Recunosc că nu este o decizie pe care ar fi luat-o toată lumea”.

P&O Ferries transportă anual 4,5 milioane de pasageri pe rutele dintre Marea Britanie și porturile europene continentale, inclusiv Calais și Rotterdam. De asemenea, operează o rută între Irlanda de Nord și Scoția și este un important transportator de marfă.

Pierderile companiei au crescut vertiginos în timpul pandemiei, cu DP World – singurul său acționar – sprijinind-o prin împrumuturi de sute de milioane de lire sterline.

