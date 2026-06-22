Baremul de corectare la Română la Evaluarea Națională 2026 a fost publicat

Ministerul Educației a publicat luni, la ora 15:00, baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a își pot verifica răspunsurile la subiectele primite la examenul susținut în această dimineață și își pot calcula punctajul obținut.

Proba scrisă la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026 a început la ora 9:00. Elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat după distribuirea acestora în sălile de examen.

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026.

Potrivit metodologiei de evaluare, se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor, conform baremului publicat de Ministerul Educației.

Descarcă de mai jos Baremul de corectare la Română Evaluarea Națională 2026:

Subiecte Română Evaluarea Națională pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară:

Barem de evaluare Română Evaluarea Națională pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară:

După examenul la Limba și literatura română, elevii vor susține proba la Matematică, programată miercuri, 24 iunie. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține ulterior, pe 26 iunie, proba la Limba și literatura maternă.

Calendar Evaluare Națională 2026

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 24 iunie 2026 – Matematică;

– Matematică; 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă;

– Limba și literatura maternă; 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale; între orele 14:00 și 18:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– afișarea rezultatelor inițiale; – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;

– soluționarea contestațiilor; 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Rezultatele Evaluării Naționale sunt folosite ulterior în procesul de admitere la liceu, alături de opțiunile completate de elevi și părinți în fișele de înscriere.