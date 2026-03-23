Baremul de corectare la Română la simulare BAC 2026 va fi publicat la ora 15:00

Elevii de clasa a XII-a au susținut luni proba la Limba și literatura română la simulare BAC 2026, prima probă scrisă a examenului. Baremul de corectare pentru subiectele la română va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00, pe platforma dedicată subiectelor și baremelor, iar HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil.

Baremul arată cum sunt punctate răspunsurile și ce elemente trebuie să conțină lucrările pentru obținerea punctajului maxim.

Proba la Limba și literatura română la simulare BAC 2026 s-a desfășurat în condiții similare celor de la examenul propriu-zis de Bacalaureat, cu reguli stricte privind accesul în săli și desfășurarea testării.

Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar telefoanele și materialele ajutătoare au fost interzise.

Subiecte la simulare la Română de la BAC 2026

Au apărut informații despre subiectele de la simulare BAC 2026 la Română. Potrivit informațiilor publicate de Observator, elevii de la profilul real au avut la Subiectul III de la simulare o poezie de Lucian Blaga. Cei de la uman au avut o poezie de Ion Barbu.

Calendar simulare BAC 2026

Simularea BAC 2026 continuă în zilele următoare cu proba obligatorie a profilului și cea la alegere, iar rezultatele vor fi anunțate pe 3 aprilie. Notele nu se trec automat în catalog, dar pot fi analizate de elevi și profesori pentru a evalua nivelul de pregătire înainte de examenul din vară.

Elevii de clasa a XII-a susțin simularea probelor scrise după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.