Barmasters Empowered: Tinerii din România învață cum să transforme ospitalitatea într-o meserie și un viitor stabil

Când educația devine o punte reală între vis și realitate, tinerii încep să creadă cu adevărat în ei înșiși. Asta face Barmasters Empowered – un program de formare profesională care oferă mai mult decât un curs: deschide uși spre cariere, oferă încredere și independență financiară. Inițiativa lansată de Coca-Cola HBC România, în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, le oferă participanților abilități practice cerute pe piața muncii, încurajând angajarea și dorința de a-și construi propriul drum: „Experiența mea cu Barmasters Empowered mi-a arătat că, atunci când ești susținut, învățarea devine o bucurie și schimbarea e posibilă. Dacă simt că nu au încredere în ei, acest program le poate arăta exact de ce sunt capabili”.

Anul acesta, programul a reunit participanți din șase orașe și a pregătit 120 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani, proveniți din medii vulnerabile, pentru o carieră în HoReCa. Care sunt acestea? Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Constanța și Craiova – orașe în care participanții se specializează ca barista sau barmani profesioniști, beneficiind de formare practică, mentorat și certificări recunoscute la nivel național și internațional. Pentru mulți dintre ei, acest program nu este doar o oportunitate profesională, ci și prima experiență care le oferă direcție, încredere și sprijin. Cursurile intensive acoperă tot ce presupune o carieră în HoReCa: de la arta latte și mixologie, la customer service și gestionarea eficientă a resurselor.

Dorința de a profita de oportunitate

Pentru Robert Aniculăesei, Barmasters Empowered a fost asemenea unei piste de decolare în viață. A auzit pentru prima dată de program prin intermediul școlii. Astfel, atras de ideea de a învăța lucruri noi și de a se perfecționa într-un domeniu care îl pasiona, s-a înscris fără să stea prea mult pe gânduri. „Ce m-a motivat să mă alătur a fost dorința de a profita de o oportunitate care mi-ar putea oferi un real avantaj profesional. Mi-am dorit să evoluez și să devin mai bun în ceea ce fac”, își începe povestea Robert. Programul i-a oferit atât cunoștințe teoretice solide despre bartending și industria ospitalității, cât și abilități practice pe care le folosește zi de zi. „Profesional, m-a ajutat să mă simt mai pregătit, mai sigur pe mine și mai apreciat la locul de muncă. Personal, m-a învățat disciplina, comunicarea eficientă și încrederea în propriile forțe”, menționează tânărul.

În cadrul programului, Robert a descoperit mai mult decât un curs. A găsit o comunitate, mentori care l-au ghidat și un mediu care l-a încurajat să-și depășească limitele. „M-a surprins atmosfera pozitivă și susținerea pe care am primit-o din partea mentorilor. Iar o lecție importantă pe care am învățat-o a fost că, indiferent de nivelul de experiență, este mereu loc de învățare și de îmbunătățire”, explică el. Un alt lucru important pe care l-a învățat? Să accepte provocările ca oportunități de creștere. Să creadă în proces, nu doar în rezultat. Acest lucru i-a schimbat complet perspectiva asupra muncii.

Scop clar și direcție profesională stabilă

Despre comunitatea Barmasters, Robert spune că este un mediu cald, motivant și deschis: „Am legat prietenii cu alți tineri pasionați de acest domeniu și am primit mult sprijin din partea mentorilor, care ne-au încurajat constant să ne depășim limitele.” Potrivit lui, este genul de comunitate care te inspiră și te face să simți că faci parte din ceva important. Iar la final, a ieșit din program nu doar cu o diplomă recunoscută, ci cu o nouă perspectivă asupra propriei vieți. „După absolvire, am simțit o diferență clară în modul în care lucrez și în cum mă raportez la jobul meu. Am mai multă încredere în mine, sunt mai organizat și mai atent la detalii”, explică tânărul. Povestește că a avut ocazia să aplice tot ce a învățat la evenimente importante, iar acum simte că are un scop clar și o direcție profesională stabilă.





Astăzi, Robert lucrează cu încredere în industria HoReCa și știe că drumul lui abia începe. Care este visul său? Să continue să învețe și, într-o zi, să-i inspire și pe alții – așa cum el a fost inspirat de cei care i-au fost alături în program. Iar la întrebarea ce înseamnă pentru el cuvântul „independență”, tânărul răspunde fără ezitare: „Să pot să mă bazez pe mine, să am un venit stabil și să pot evolua prin propriile puteri.” Astfel, continuă el, programul a fost cu siguranță un pas important spre această independență: „M-a ajutat să devin mai sigur pe abilitățile mele și m-a pregătit pentru responsabilități mai mari.”

Tinerilor care încă nu știu încotro să o apuce, Robert le spune cu încredere că este normal să ai dubii, dar și mai important este să nu te oprești din a încerca: „Dacă ți se oferă o oportunitate cum e programul Barmasters, profită de ea cu încredere. Eu am pornit cu multe întrebări, dar am terminat programul cu și mai multe răspunsuri, cu încredere și cu dorința de a merge mai departe. Se poate – cu muncă, pasiune și sprijinul potrivit.”

Un alt drum, aceeași încredere câștigată



Pentru Tudor Cristea, un tânăr ambițios și hotărât, Barmasters Empowered a fost mai mult decât o oportunitate – a fost un punct de cotitură. La fel ca alți participanți, a aflat de program prin intermediul școlii, însă l-a atras ideea de a învăța o meserie creativă, mai ales că avea deja o pasiune pentru cafea. „M-a motivat gândul că pot să învăț ceva nou și să-mi transform pasiunea într-o direcție reală de carieră”, povestește tânărul.

Pe parcurs a descoperit că programul oferă mult mai mult decât tehnici de preparare sau reguli de servire. „Am învățat despre mixologie, ospitalitate, comunicare și lucru în echipă, dar și cum să am încredere în mine, să ies din zona de confort și să îmi stabilesc obiective clare.” Tudor menționează că, profesional, această experiență i-a oferit o bază solidă care l-a ajutat să lucreze imediat în domeniu, iar personal, l-a făcut să se simtă valoros și capabil. Care este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat și cu care va merge mai departe în parcursul său profesional? Că atitudinea face diferența! „Chiar și atunci când nu știam totul perfect, faptul că eram implicat, atent și deschis să învăț a contat enorm. Am înțeles că greșelile sunt parte din proces și că fiecare provocare e, de fapt, o oportunitate de creștere”, explică el.

Un pas esențial pentru viitor

Pe lângă formare, Tudor a descoperit și o comunitate în care s-a simțit imediat integrat. Astfel, a legat prietenii și a simțit constant sprijinul mentorilor. „Comunitatea Barmasters e una dintre cele mai calde și autentice pe care le-am întâlnit. E un spațiu în care simți că aparții și în care oamenii se ajută sincer unii pe alții”, povestește tânărul. Impactul asupra vieții sale a fost vizibil: „M-a ajutat să învăț lucruri noi și să descopăr un job sau chiar o pasiune.” Cu alte cuvinte, a găsit o cale prin care să transforme pasiunea într-un început de carieră.





Despre independență, Tudor vorbește cu claritate și încredere. Spune că înseamnă libertate, dar și responsabilitate. „Înseamnă să pot lua decizii pentru mine, să am libertatea de a-mi construi viața așa cum îmi doresc, bazându-mă pe propriile abilități.” Tânărul subliniază că, pentru el, programul a reprezentat un pas esențial pentru viitor – oferindu-i încrederea și pregătirea necesare pentru a deveni independent atât financiar, cât și emoțional.

Iar pentru tinerii care încă nu au încredere în ei, Tudor are un sfat sincer: să facă un pas, chiar dacă pare mic. Potrivit lui, este absolut normal să aibă dubii – important e să nu le lase să-i oprească. Orice pas făcut în direcția potrivită poate deschide drumuri neașteptate: „Experiența mea cu Barmasters Empowered mi-a arătat că, atunci când ești susținut, învățarea devine o bucurie și schimbarea e posibilă. Dacă simt că nu au încredere în ei, acest program le poate arăta exact de ce sunt capabili.”





HoReCa – puntea între profesie și comunitate

Extinderea programului Barmasters Empowered în șase orașe vine cu o miză importantă: dezvoltarea unei noi generații de profesioniști în ospitalitate, care nu doar că acoperă nevoile pieței, dar o schimbă din interior. Prin accesul la educație, tinerii dobândesc nu doar abilități utile, ci și un simț al direcției și al valorii personale, esențial pentru un parcurs profesional sănătos.

Barmasters Empowered este un proiect derulat sub umbrela „La TINEri este Puterea”, un program local desfășurat ca parte a inițiativei #YOUthEmpowered, lansate de Grupul Coca-Cola HBC. În România, programul este derulat în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, cu obiectivul de a crește șansele tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training), de a deveni activi pe piața muncii.Barmasters Empowered îi sprijină pe tineriîn pregătirea pentru o carieră în HoReCa – de la cursuri teoretice și formare practică, la certificări relevante și angajare în locații partenere Coca-Cola HBC, în roluri de barmani sau barista.

În prima ediție a programului, 13 tineri dintre cei 50 de participanți au obținut certificări recunoscute la nivel național și internațional și au fost sprijiniți activ în procesul de angajare.

Misiunea proiectului este de a arăta cum fiecare tânăr susținut astăzi poate deveni un profesionist și un adult încrezător în forțele proprii mâine.

Articol susținut de Coca-Cola HBC