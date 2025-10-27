Bartolomeu I, decorat astăzi de Nicușor Dan. Patriarh Ecumenic de peste 30 de ani, el nu a ezitat să-l critice public pe Kirill pentru susținerea războiului din Ucraina

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi o distincție din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 18.30, a anunțat Administrația Prezidențială.

Bartolomeu a sosit vineri în România și a participat duminică la slujba de sfințere a Catedralei Naționale, alături de Patriarhul Daniel. El este în prezent în cea de-a 11 vizită pe care o efectuează în România în 34 de ani de când este Patriarh Ecumenic, potrivit basilica.ro, agenția de știri a Patriarhiei Române.

„Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a spus Bartolomeu la sosirea în România.

Patriarh Ecumenic din 1991

Patriarhul Bartolomeu s-a născut în anul 1940, în insula Imvros (Gökçeada), pe teritoriul actual al Turciei. A studiat la Seminarul de la Halki (Istanbul), la Universitatea Gregoriană din Roma, la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia) şi la Universitatea din Munchen (Germania), potrivit doxologia.ro, site al Mitropoliei Moldovei.

În anul 1961 a fost hirotonit diacon de către Mitropolitul Meliton de Calcedon. În anul 1969 a fost hirotonit preot de către Patriarhul Ecumenic Atenagora devenind, după decesul acestuia, principalul colaborator al succesorului său, Patriarhul Dimitrie I. În anul 1973 a fost hirotonit arhiereu, cu titlul de Mitropolit al Filadelfiei, iar în 1990, a devenit Mitropolit de Calcedon şi decan al Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice.

În anul 1991, după moartea Patriarhului Ecumenic Dimitrie I este ales, în unanimitate, în demnitatea de Patriarh Ecumenic, la vârsta de 51 de ani.

Critici privind războiul din Ucraina

Patriarhul Ecumenic cu sediul la Istanbul este considerat „primul dintre egali” în Biserica Ortodoxă, care are aproximativ 260 de milioane de adepți în întreaga lume, dintre care aproximativ 100 de milioane în Rusia. După declanșarea războiului din Ucraina în februarie 2022, Bartolomeu nu a condamnat public agresiunea rusă și l-a criticat pe Patriarhul Kirill al Rusiei pentru susținerea războiului.

După declanșarea războiului, patriarhul ecumenic a spus că patriarhul Kirill al Rusiei ar trebui să își „sacrifice tronul” pentru a se opune războiului din Ucraina.

„Nu ar fi posibil ca vreo biserică să nu condamne violența, războiul. Biserica rusă ne-a dezamăgit. Nu vreau ca Biserica Ortodoxă Rusă și fratele patriarh Kirill să reprezinte această tragică excepție. Nu știu cum se poate justifica în fața conștiinței sale”, a spus liderul creștinătății ortodoxe.

Toate bisericile ortodoxe sunt autonome şi au o ierarhie proprie, spre deosebire de autoritatea papei de la Vatican, care este liderul spiritual al tuturor catolicilor.

„M-am așteptat ca patriarhul Kirill să facă un pas înainte în acest moment istoric crucial. Dacă este nevoie, să își sacrifice tronul, să îi spună lui Putin «Domnule Putin, nu pot fi de acord cu dumneavoastră, demisionez»”, a adăugat el.

În martie 2023, Bartolomeu a afirmat că puternica Biserică Ortodoxă a Rusiei împărtășește responsabilitatea pentru conflictul din Ucraina, dar el este pregătit să ajute la „regenerarea spirituală” postbelică a Rusiei.

„Biserica și conducerea statului din Rusia au cooperat la crima de agresiune și și-au împărțit responsabilitatea pentru crimele rezultate, cum ar fi răpirea șocantă a copiilor ucraineni”, a mai spus el.

În octombrie 2019, patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a recunoscut o biserică ortodoxă independentă în Ucraina, revocând o decizie veche de 332 de ani care plasase Ucraina sub patriarhatul Moscovei. În replică, Biserica Ortodoxă Rusă a anunţat ruperea relaţiilor cu Patriarhatul Constantinopolului.