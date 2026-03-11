Băsescu către Nicușor Dan: Trump e în „capcana petrolului”. România să acționeze rapid

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează, în ziua ședinței CSAT, că România trebuie să acționeze rapid, dar să taxeze accesul americanilor pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

„Trump își caută aliați. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 și-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu”, a scris Traian Băsescu, miercuri dimineața, pe pagina sa de Facebook.

Băsescu amintește și de episodul de la Conferința de Securitate din februarie 2025, când „la Munchen, prin trompeta Vance”, Trump „a umilit pur şi simplu România”.

Atunci, vicepreședintele american J.D. Vance a atacat dur instituțiile de la București, criticând anularea alegerilor prezidențiale din România și afirmând că democrația românească este „șubredă”.

„Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu”, spune Băsescu în mesajul său, subliniind că România are deja instrumentele legale necesare pentru a răspunde solicitării.

Fostul președinte invocă „Acordul de Acces” semnat în 2005 și intrat în vigoare în 2006, dar insistă că relația cu Washingtonul trebuie abordată acum cu pragmatism.

„În baza acestui acord, Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie, ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a spus el.

Traian Băsescu îi cere actualului președinte, Nicușor Dan, o reacție fermă în raport cu solicitările de la Casa Albă.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, președintele Dan, România, trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări și ezitări. Afaceristul Trump însă va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu costă”, a conchis fostul președinte.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocat de președintele Nicușor Dan, s-a reunit miercuri pentru a analiza cererile de dislocare a unor noi capabilități militare pe teritoriul României, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu dintre SUA-Israel și Iran.