Băsescu, despre o variantă de premier vehiculată: „Ar fi un caraghios între partide” / Avertisment pentru Nicușor Dan

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că un eventual prim-ministru tehnocrat nu are „nicio șansă să facă ceva”, având în vedere că până și pentru un premier politic sunt dificile negocierile într-o coaliție de partide.

Un premier tehnocrat „nici nu știe care e adresa sediilor partidelor”, a afirmat ironic Băsescu, miercuri, la Digi24, punând la îndoială eficiența unui astfel de scenariu.

„Ar fi un caraghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, darămite un tehnocrat”, a adăugat fostul președinte.

Totodată, Traian Băsescu l-a avertizat pe președintele Nicușor Dan că riscă să îi fie „puse în spate” eventualele consecințe negative ale faptului că România nu are un Guvern cu puteri depline.

„Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile care vor fi înregistrate ca urmare a lipsei Guvernului îi vor fi puse în spate. Deci trebuie să aibă mare grijă, pentru că o prelungire a crizei nu face decât să creeze condiții ca partidele, cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să îi pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau – Doamne, ferește! – a celor destinate Armatei”, a spus fostul șef al statului.

Nicușor Dan a convocat pentru joi, la Palatul Cotroceni, consultări cu parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR), grupul parlamentar PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați. Luni, președintele purtase discuții cu reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

Cele două opțiuni în opinia Traian Băsescu

El a indicat ca prim scenariu refacerea fostei coaliții PSD + PNL + USR + UDMR + Minorități naționale.

„Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor”, a continuat fostul președinte.

Traian Băsescu a reiterat că, în opinia lui, PSD va reuși să adune 233 de voturi în Parlament pentru învestirea noului Guvern în cazul în care președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul.

„PSD este cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Guvernului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punctul de vedere al denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar și-o va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu program și cu lista de miniștri cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi”, a mai declarat Băsescu.