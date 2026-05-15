Cum spune Traian Băsescu că ar proceda în locul lui Nicușor Dan și previziunea pe care o face. „Vă dau scris”

Traian Băsescu a declarat că un președinte trebuie să găsească „soluții, dacă se poate, negociate” pentru rezolvarea crizelor politice, dar, „dacă nu, forțându-le pe un anumit canal”.

Vineri seară, la B1 TV, fostul președinte a spus că este gata să dea în „scris” că „PSD va trece guvernul prin votul Parlamentului” în cazul în care președintele Nicușor Dan le va încredința lor mandatul de formare a noului Guvern.

„Dacă se va da mandat PSD, PSD va trece guvernul prin votul Parlamentului, vă dau scris, pentru că ei știu să negocieze majorități, prin tradiție. Nu îi laud, nu îmi place, dar nu pot să nu recunosc că, de câte ori au avut nevoie de majorități, și le-au creat”, a declarat Traian Băsescu.

Președintele Nicușor Dan a convocat la începutul săptămânii viitoare consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Discuțiile vor începe cu PSD, de la ora 9. Astăzi, șeful statului a precizat că nu va face luni sau marți un anunț despre viitorul candidat la funcția de prim-ministru.

Cum ar proceda Traian Băsescu dacă ar mai fi președinte

Fostul șef al statului susține că el ar fi desemnat tot un liberal drept candidat la funcția de prim-ministru, având în vedere că protocolul coaliției destrămate prevedea că PNL dă premierul până în aprilie 2027.

„Aș încerca, în locul domnului președinte Nicușor, să dau mandatul unui liberal. Conform acordului cu PSD, e timpul liberalilor. Cu ocazia, le-aș spune, dacă vreți, poftiți în guvernare, dacă nu, nu, și aș pune la colț și la liberalii, și PSD, și i-aș trimite în Parlament cu un liberal nominalizat ca prim-ministru”, a afirmat Traian Băsescu.

El a spus că nu crede că PNL s-ar rupe dacă un alt liberal, nu președintele partidului, Ilie Bolojan, ar fi nominalizat pentru funcția de premier.

„Mă îndoiesc. Dacă le nominalizezi un prim-ministru, cum să se rupă, de ce să se rupă PNL? (…) Domnul Bolojan poate deveni președintele Senatului și toată lumea ar fi așezată într-o poziție acceptabilă (…). De ce Bolojan nu poate rămâne președintele partidului și președinte al Senatului?”, a adăugat Traian Băsescu.