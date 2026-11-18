Fostul președinte Traian Băsescu a spus că încă de la instalarea Guvernului Luca Niculescu, în 20 octombrie, preconiza că social-democratul Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru de Interne, va fi de fapt „premierul executiv” al noului cabinet.

Conform unei decizii semnate de premierul Luca Niculescu și publicate miercuri în Monitorul Oficial, Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. În plus, social-democratul va aviza proiectele de act normativ cu impact bugetar ale ministerelor.

Traian Băsescu a fost întrebat, miercuri, la B1 TV, ce crede despre această decizie.

„Dacă luați declarația mea de imediat de după votul pentru Guvern în Parlament, veți constata că exact asta am spus, Neacșu va fi premierul executiv, și premierul Luca Niculescu va fi premier (…). Va avea în subordine miniștrii Neacșu, ca viceprim-ministru”, a răspuns fostul președinte.

În opinia sa, „cei doi șefi” ai Guvernului Luca Niculescu „sunt PSD și președintele”.

„Nu putem spune că vreo clipă cineva a arondat acest guvern altcuiva decât PSD și președintelui. Deci cei doi șefi ai guvernului sunt PSD și președintele”, a continuat el.

Băsescu: Nicușor Dan „a forțat nota la maxim pentru a vedea acest guvern instalat”

Traian Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan „nu se poate disocia” de Guvernul Luca Niculescu, „că l-a numit, le-a primit jurământul ministru cu ministru”.

„N-are cum să se disocieze de acest guvern. Și să ne aducem aminte că a și forțat nota desemnării acestui guvern, votului în Parlament, atenționând că dacă nici acest guvern nu trece va declanșa alegeri anticipate. Deci este clar că a forțat nota la maxim pentru a vedea acest guvern instalat, ceea ce n-a făcut cu guvernul premergător acestuia. La guvernul Siegfried Mureșan asigura pe toată lumea că nu se vor face alegeri anticipate”, a mai spus Băsescu.

Surse apropiate de Administrația Prezidențială declaraseră, în octombrie, pentru HotNews, că președintele Nicușor Dan nu va ezita să declanșeze alegerile anticipate dacă Guvernul Luca Niculescu nu trece de Parlament – cabinetul a fost în cele din urmă învestit, în 20 octombrie.

Informațiile despre planul de la Cotroceni nu au fost confirmate de șeful statului.

„Haideți să nu transformăm o dezbatere serioasă într-o discuție despre surse și nesurse”, a răspuns el, în conferința de presă din 10 noiembrie, când a primit o întrebare pe această temă.

Zece ministere, delegate lui Neacșu de către Niculescu

Decizia semnată de premierul Luca Niculescu privind stabilirea atribuțiilor lui Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, Marian Neacșu va asigura coordonarea funcțională a următoarelor ministere:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Ministerul Justiției;

Ministerul Apărării Naționale;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Ministerul Sănătății;

ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Toate aceste ministere sunt conduse de social-democrați.

De asemenea, decizia semnată de Luca Niculescu prevede ca liderul social-democrat să coordoneze instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Acestea sunt Secretariatul general al Guvernului și Cancelaria primului ministru.

În mandatul de vicepremier din Guvernul Bolojan, Marian Neacșu coordona și aviza proiectele cu impact bugetar a șase ministere, conduse de social-democrați. De asemenea, el avea în coordonare instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Explicația lui Dan Cărbunaru pentru decizia premierului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat miercuri, despre atribuţiile care i-au fost date lui Marian Neacşu prin decizia premierului Luca Niculescu, că actualul guvern a preluat o structură cu cinci vicepremieri de la fostul Executiv, dar funcționează în prezent cu un singur post de viceprim-ministru.

„După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membrii guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci vice-prim-minişti. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului vicepriministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci vice prim-miniştri”, a spus Dan Cărbunaru, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„În condiţiile în care acest guvern are un singur post de vicepriministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

El a răspuns şi la întrebarea cine ia deciziile în Guvernul României.

„Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”, a afirmat Cărbunaru.