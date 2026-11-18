Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat miercuri, despre atribuţiile care i-au fost date lui Marian Neacşu prin decizia premierului Luca Niculescu, că actualul guvern a preluat o structură cu cinci vicepremieri de la fostul Executiv, dar funcționează în prezent cu un singur post de viceprim-ministru.

„După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membrii guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci vice-prim-minişti. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului vicepriministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci vice prim-miniştri”, a spus Dan Cărbunaru.

„În condiţiile în care acest guvern are un singur post de vicepriministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns şi la întrebarea cine ia deciziile în Guvernul României.

„Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”, a spus el.

Miercuri, a fost publicată în Monitorul Oficial o decizie semnată de premierul Luca Niculescu, privind stabilirea atribuţiilor lui Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne. Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. De asemenea, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor.