Băsescu despre Grindeanu, după învestirea noului guvern: „Asta va face. E stilul lui”

Fostul preşedinte Traian Băsescu îl ironizează pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, anticipând că, din afara Guvernului, acesta va face opoziţie la premier şi la miniştrii care nu sunt desemnaţi de PSD.

„Grindeanu va face opoziţie la premier. E stilul lui, laşitatea care îl caracterizează”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la postul B1 TV, după votul în urma căruia a fost învestit Guvernul condus de independentul Luca Niculescu.

„Deci Grindeanu va fi în afara Guvernului şi va face opoziţie la premier, la premier şi la câţiva miniştri care nu sunt din PSD, miniştri independenţi. Îi va critica, se va arăta supărat, nemulţumit”, a mai susținut Băsescu, conform News.ro.

După ce guvernul lui Luca Niculescu a obținut votul de învestitură în Parlament, marți după-amiază, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă în care a anunțat că PSD a solicitat prezentarea unei situaţii complete a finanţelor publice, odată cu încheierea mandatului de premier al lui Ilie Bolojan.

Liderul PSD a avut şi un mesaj pentru noii miniştri: „Nu există perioadă de graţie, nu există nici o lună de miere, există doar multe probleme lăsate în urmă de Ilie Bolojan, care trebuie rezolvate urgent, iar cine nu ţine pasul va pleca acasă”.