Cutremur în PNL. Două nume grele din partid își anunță susținerea pentru desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. „Pentru mine, e o veste bună”. Nume noi merg alături de Veștea

La câteva ore de la anunțul președintelui Nicușor Dan privind desemnarea lui Adrian Veștea ca propunere de premier, numărul liberalilor care încep să-l susțină e în creștere. Asta deși conducerea partidului îl acuză pe președinte de acte de ostilitate la adresa liberalilor, iar pe Veștea de trădare.

Unul dintre cei mai importanți primari ai PNL, cel al Brașovului, George Scripcaru, salută nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat.

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris George Scripcaru pe Facebook.

Adrian Veștea și George Scripcaru Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Susținere și de la Cluj

Un alt nume important din partid, aflat însă în conflict cu liderii formațiuni, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și-a declarat susținerea fermă pentru soluția Veștea, deși nu îi rostește numele.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării. Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit. În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment. Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”, scrie Tișe pe Facebook.

„Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”

Și deputatul Răzvan Prișcă și-a anunțat susținerea pentru Veștea.

„Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat. 30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni. Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”, a scris Prișcă pe Facebook.

Vicepreședinte PNL: Veștea e o variantă bună

Aceeași reacție a avut-o ș ivicepreședintele Alexandru Popa, într-un dialog cu HotNews. El consideră că Adrian Veștea este „o variantă bună” de premier și nu crede că Veștea trebuie să fie exclus din partid pentru că a acceptat propunerea președintelui.

De astfel, potrivit surselor liberale, excluderea din partid a lui Veștea nu este chiar ușor de realizat. Decizia nu poate să fie luată într-o ședință BPN a partidului, căci pentru astfel de decizii e nevoie de congres.

PNL, împărțit în două

De cealaltă parte, conducerea PNL în frunte cu Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au acuzat manevra ostilă a președintelui Nicușor Dan.

„Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a scris Bolojan, în mesajul său.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, mai spune Bolojan.

El transmite și că urmează să fie organizată o ședință a conducerii PNL pentru a fi luată o decizie oficială.