Băsescu îl critică pe Grindeanu pentru certurile din coaliție: „Doar dă din gură”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat joi declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind o posibilă reconfigurare a coaliției sau schimbare a premierului, afirmând că acesta „își sabotează propriul premier” și face „un joc de imagine, dar neconvingător”.

Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a susținut că premierul Ilie Bolojan „demonstrează că este premierul României, nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu”.

„Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macro-economice al României. Cred că această corecție trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României”, a declarat fostul șef al statului.

„Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce banul în țară”

Referindu-se la disputa din interiorul coaliției, Băsescu a spus că, în opinia sa, câștigătorul este premierul.

„Câștigător, dacă discutăm de disputa Grindeanu-Bolojan, nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face în timp ce ăsta dă din gură. (…) Vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce banul în țară”, a afirmat el.

Fostul președinte a criticat mesajele privind o eventuală ieșire a PSD de la guvernare sau schimbarea premierului

„Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la Comisie (…) ajustarea acestui PNRR astfel încât să pierdem mai puțini bani sau deloc, mesajele care vin de la București să fie «îl dăm afară», «ieșim din coaliție», «nu-l mai vrem premier». Orice declarație de la București despre Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Cred că ce face Grindeanu, pur și simplu, își sabotează propriul premier”, a spus Băsescu.

Băsescu a vorbit și despre poziția președintelui Nicușor Dan, care, potrivit acestuia, încearcă să mențină coaliția funcțională prin dialog.

„Cred că Nicușor este în situația în care din când în când discută când cu Bolojan, când cu Grindeanu, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru. Eu nu cred în blocarea coaliției”, a declarat fostul președinte.

El a adăugat că ceea ce se vede sunt „blocajele PSD în introducerea anumitor măsuri pe care le preconizează Guvernul”, dar că alianța nu se va rupe.

„Nu se va destrăma coaliția. Ce face Grindeanu e un joc de profil scăzut din punct de vedere al valorii politice. (…) Ei sunt acolo, cu votul lor și în Parlament, și cu semnăturile în Guvern. Grindeanu nu va reuși să păcălească pe nimeni. E pur și simplu un joc de imagine, dar neconvingător”, a afirmat Băsescu.

Grindeanu critică relația cu Bolojan

Declarațiile lui Băsescu vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, într-un interviu pentru G4Media, că le va propune colegilor din partid o consultare extinsă pentru a decide dacă formațiunea rămâne la guvernare în actuala coaliție sau într-o formulă restrânsă, fără USR, și dacă susține în continuare mandatul premierului Ilie Bolojan.

Grindeanu a afirmat că relația dintre PSD și premier „nu a fost una extraordinar de lină și constructivă” și că este necesară o evaluare internă privind viitorul coaliției.

Joi, Grindeanu a spus, într-o conferință de presă, că până acum, a simțit că Ilie Bolojan a fost doar premierul USR, nu al întregii coaliții.

Întrebat joi, la Bruxelles, despre declarațiile liderului PSD, premierul Ilie Bolojan a spus că nu a apucat să le verifice și că partidele au dreptul să își facă consultările interne, precizând că obligația sa este „să facă ceea ce trebuie pentru România” și să respecte programul de guvernare.