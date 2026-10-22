Bătaie în Parlamentul Albaniei, între deputați, pe fondul protestelor antiguvernamentale

Deputaţi albanezi s-au bătut joi în hemiciclu, unde opoziţia acuză Guvernul de reprimarea violentă a unor manifestanţi care-i cer demisia premierului Edi Rama, după o săptămână de tulburări la Tirana, relatează AFP, conform News.ro.

La un vot de pe ordinea de zi, deputaţi din opoziţie s-au adunat în faţa pupitrului preşedintelui Parlamentului şi i-au cerut să întrerupă şedinţa din cauza unor tulburări.

Grupul a arătat fotografii cu faţa şi loviturile unui manifestant, bătut de către poliţişti.

Ei au aruncat cu apă şi cu hărtii către preşedintele Parlamentului, ceea ce a declanşat încăierări cu alţi parlamentari.

WATCH: Scuffles erupt inside Albania’s parliament as opposition lawmakers rip microphones from desks, throw objects and clash with members of the ruling party. The confrontation unfolds as opposition members attempt to block parliamentary proceedings, holding up photos of students injured by police during earlier protests. Outside, crowds of students and other demonstrators gather at the building’s entrances as protests enter their 10th consecutive day. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) October 22, 2026

În Parlamentul albanez au mai izbucnit incidente asemenătoare în trecut.

WATCH: Fights break out between opposition and ruling-party lawmakers inside Albania’s parliament as violent anti-government protests continue across the country. https://t.co/eKlpuJSFEE — Breaking911 (@Breaking911) October 22, 2026

„Deputaţii opoziţiei au decis azi să fie vocea revendicărilor studenţilor”, a declarat citat într-un comunicat liderul opoziţiei, Sali Berisha, şeful Partidului Democrat.

Un deputat din cadrul Partidului Socialist al lui Edi Rama, Pirro Vengu, a acuzat opoziţia, pe reţelele sociale, de faptul că încearcă „să foloseasdcă tulburările drept o cale de revenire la putere”.

Joi, câteva sute de manifestanţi s-au adunat în faţa sediului Parlamentului, în timpul sesiunii, însă nu a izbucnit nicio confruntare. Miercuri seara au fost semnalate doar incidente minore în stradă, la Tirana.

Mişcarea de protest a studenţilor îndeamnă la o adunare naţională sâmbătă.

Studenţii cer o susţinere mai bună a educaţiei şi demisia lui Edi Rama, acuzat de corupţie, o revendicare veche de luni de zile.

Peste 300 de persoane – inclusiv numeroşi poliţişti – au fost răniţi în confruntări, iar zeci de manifestanţi au fost arestaţi.

Manifestaţiie antiguvernamentale în această ţară din Balcani au început în mai, împotriva unui proiect turistic controversat cu legături cu familia preşedintelui american Donald Trump.