După șapte zile de proteste violente la Tirana, premierul albanez spune că s-a depășit „linia roșie”

Prim-ministrul albanez Edi Rama a declarat luni, în a șaptea zi de proteste violente la Tirana, că „linia roșie” a fost depășită de protestatarii care atacă polițiștii și instituțiile, transmite France Presse.

Capitala albaneză este, de marțea trecută, scena unor manifestații violente la care au participat mii de persoane, în special tineri, care protestează împotriva condițiilor precare de studiu din universități și a corupției, cerând demisia șefului guvernului.

La fel ca în zilele precedente, câteva sute de persoane s-au adunat la prânz în fața Ministerului Educației pentru a continua manifestația, au constatat jurnaliștii AFP.

O parte dintre manifestanți, deosebit de violenți, au incendiat sau au avariat grav, în ultimele zile, clădiri ale mai multor ministere, instanțe, bănci, precum și magazine.

Duminică, aceștia au dat foc unei secții de poliție, precum și intrării în Ministerul de Interne.

În confruntările zilnice dintre protestatari și forțele de ordine, aproximativ 300 de persoane au fost rănite până în prezent, dintre care aproape două treimi sunt polițiști, potrivit Ministerului de Interne.

Atacați cu pietre, cocktailuri Molotov și artificii, polițiștii răspund în mod regulat cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și, începând de sâmbătă, cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimile.

Prime și salarii mai mari pentru polițiști

„Manifestațiile sunt un drept, în timp ce violența este o infracțiune. Această linie roșie trebuie trasată clar în această etapă critică a dezvoltării noastre democratice”, a scris Rama într-un mesaj publicat pe Facebook.

Prim-ministrul socialist a adăugat că este dispus la „dialog cu toată lumea, cu excepția celor care recurg la violență și a partidelor politice care refuză să se distanțeze de aceasta”.

În cadrul unei întâlniri cu membrii forțelor de ordine, transmisă în direct luni pe contul său de Facebook, șeful guvernului, aflat la putere din 2013, a salutat angajamentul poliției în cadrul acestor manifestații, anunțând o primă de 2.500 de euro pentru „fiecare polițist din prima linie”, precum și o „creștere semnificativă a salariilor” polițiștilor începând din ianuarie.

Edi Rama, care acuzase deja de mai multe ori „forțe străine” că se află în spatele tulburărilor, a afirmat că protestatarii violenți erau „exploatați” de mișcarea Antifa și de serviciile de informații străine, în special online, menționând Rusia și Iranul.

El a susținut vineri că „mâini străine” urmăresc să împiedice procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană (UE).

Această escaladare survine după luni de proteste antiguvernamentale în Albania, declanșate inițial de un proiect controversat de complex turistic legat de familia președintelui american Donald Trump.