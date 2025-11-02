Bătaie în plină stradă între mai multe tinere, de Halloween, filmată. Polițiștii au deschis o anchetă

Mai multe tinere au fost filmate în timpul unui scandal care s-a produs în plină stradă, la Cluj-Napoca. Una dintre ele este trântită la pământ şi aproape dezbrăcată.

Potrivit Cluj 24, evenimentul a avut loc de Halloween, pe strada Piezişă, scrie News.ro.

Incidentul a fost surprins în imagini, care arată că tinerele se împing, se trag de păr şi se lovesc cu pumnii şi picioarele.

Poliţiştii au fost sesizaţi telefonic şi au constatat că altercaţia a avut loc pe fondul unui conflict izbucnit după consumul de alcool.

Niciuna dintre cele implicate nu a depus plângere, dar Poliţia a deschis o anchetă.

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Cluj.

Sursă foto: Dreamstime.com