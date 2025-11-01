Forțele ruse au învins o echipă a forțelor speciale ucrainene care a fost trimisă în grabă în orașul Pokrovsk, din estul țării, pentru a împiedica trupele ruse să avanseze mai departe în oraș, a declarat ministerul rus al apărării, potrivit Reuters.

Rusia dorește să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați în vestul Donețkului.

Cucerirea orașului Pokrovsk, numit „poarta de intrare în Donețk” de către mass-media rusă, și a orașului Kostiantinivka, situat la nord-estul acestuia, pe care forțele ruse încearcă, de asemenea, să-l înconjoare, ar oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean în Donețk, Kramatorsk și Sloviansk.

Ucraina a declarat că a desfășurat forțe speciale în Pokrovsk la începutul săptămânii, aterizând cu un elicopter Black Hawk. Cel puțin 10 militari ucraineni au fost observați coborând dintr-un elicopter într-un câmp, într-un videoclip vizionat de Reuters.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a ucis grupul de forțe speciale ale serviciilor secrete militare ucrainene.

„Toate cele 11 persoane care au coborât din elicopter au fost ucise”, a declarat ministerul, adăugând că forțele ruse avansează în Pokrovsk și curăță zona.

O sursă din GUR neagă că forțele ruse au ucis trupele speciale ucrainene

Forțele ruse, a spus departamentul militar, au respins o încercare a Regimentului 425 de asalt separat „Skala” al Ucrainei de a ieși din Hryshyne, la nord-vest de Pokrovsk, în timp ce trupele Moscovei încearcă să încercuiasă forțele ucrainene din zonă.

Luptele din jurul Hryshyne sunt semnificative, deoarece indică faptul că forțele ruse sunt aproape de a tăia liniile de aprovizionare ucrainene către Pokrovsk.

Potrivit unei surse din serviciile de informații militare ucrainene citată de Ukrainska Pravda, afirmația despre distrugerea desantului ucrainean este falsă. Potrivit sursei, acțiunile de stabilizare sub conducerea șefului spionajului militar (GUR), Kiril Budanov, continuă în Pokrovsk.

Reuters precizează că nu a putut verifica informațiile de pe câmpul de luptă ale niciunei părți din cauza restricțiilor de raportare impuse de ambele tabere.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil, utilizat în industria siderurgică odinioară vastă, se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oțel Metinvest a declarat în ianuarie că a suspendat operațiunile miniere în această zonă.

Forțele ruse au folosit o mișcare de clește sau dublă învăluire, o manevră militară în care trupele atacă simultan ambele flancuri ale unei formațiuni inamice, pentru a încercui aproape complet Pokrovsk și a amenința liniile de aprovizionare ucrainene, apoi au trimis unități mici și drone pentru a perturba logistica ucrainenilor, notează Reuters.

În esență, tactica Rusiei a creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit o zonă gri în oraș, unde niciuna dintre părți nu deșinea controlul, dar care era extrem de dificilă, și costisitoare, de apărat.

Luptele pentru Pokrovsk și împrehurimi ar putea dura ceva timp, ceea ce ar putea întârzia anunțul oficial al Rusiei.