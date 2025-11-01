Forțele speciale ucrainene, trimise să oprească ofensiva rusească în Pokrovsk. Șeful spionajului militar supervizează operațiunea

Kievul a trimis forțele speciale în orașul asediat din Donețk pentru a-i împiedica pe ruși să captureze punctul strategic

Ucraina a trimis trupe speciale pentru a lupta în zonele afectate de conflict din orașul Pokrovsk, din estul țării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forțele Kievului din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene, informează Reuters.

Operațiunea arată cum Ucraina se luptă să stabilizeze situația în acest oraș important din punct de vedere strategic, după ce zeci de soldați ruși au intrat perimetrul său în această lună.

Cucerirea de către Rusia a orașului Pokrovsk, un important nod rutier și feroviar, ar putea permite avansarea în regiunea Donețk din estul, pe care Rusia intenționează să o ocupe în totalitate.

Armata de la Moscova avansează încet spre Pokrovsk de peste un an.Forțele speciale ucrainene au aterizat cu câteva zile în urmă cu un elicopter Black Hawk în cadrul operațiunii, care a fost complicată de activitatea dronelor rusești, a declarat o sursă din cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă.

Ukrainian's Airdropping troops in Pokrovsk via helicopter, This is big.



Russians are facing some challenging times on ever aspect.



NEVER, EVER, Underestimate the Ukranians. pic.twitter.com/nc47hiww57 — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) October 31, 2025

Șeful spionajului supraveghează operațiunea

Operațiunea a fost supravegheată de șeful serviciului secret militar, generalul Kirilo Budanov, iar trupele s-au îndreptat către zone ale orașului revendicate de Rusia și considerate de Moscova ca fiind vitale pentru liniile de aprovizionare ucrainene, a declarat una dintre sursă.

Cel puțin 10 militari au fost observați coborând dintr-un elicopter într-un câmp, potrivit unor imagini văzute de Reuters. Agenția de știri nu a putut confirma în mod independent locația sau data la care a fost filmat videoclipul.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la operațiunea ucraineană.

Cel puțin 200 de soldați ruși au pătruns în apărarea orașului și au ajuns în interior, a declarat armata ucraineană.

Șeful armatei de la Kiev a recunoscut joi că situația era „dificilă”, afirmând că liniile de aprovizionare și apărarea din zonă trebuiau consolidate.

DeepState, un proiect ucrainean de cartografiere open-source cu legături în Ministerul Apărării de la Kiev, estimează că cel puțin jumătate din oraș se află într-o zonă disputată, care nu este controlată în totalitate de niciuna dintre părți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a referit direct la bătălia de la Pokrovsk în discursul său de seară adresat ucrainienilor.

„Continuăm să distrugem ocupantul. Cel mai important lucru este să oprim atacurile rusești oriunde este posibil”, a spus liderul de la Kiev.