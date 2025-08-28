„Băuturile acidulate reci și aerul condiționat, combinația care agravează amigdalitele.” Avertismentul medicului ORL Gabriela Filipescu, de la MedLife

Sezonul estival este asociat cu un plus de provocări pentru sănătatea urechilor, nasului și gâtului. Apa sărată, înghețata, băuturile reci și aerul condiționat pot declanșa sau agrava diverse afecțiuni din sfera ORL. Dr. Gabriela Filipescu, medic primar ORL la Hyperclinica MedLife Turnului Brașov, explică ce afecțiuni vede cel mai des în cabinet în această perioadă și cum le putem preveni și trata.

Una dintre cele mai frecvente probleme cu care mulți dintre români se confruntă la întoarcerea din vacanțele de vară sunt otitele externe, cauzate de contactul repetat cu apa sărată sau clorinată din piscine. „Umezeala schimbă pH-ul pielii din conductul auditiv, iar bacteriile sau fungii găsesc un teren favorabil să se dezvolte. Dacă mai adăugăm și folosirea excesivă și incorectă a bețișoarelor de urechi, riscul crește“, explică dr. Filipescu.

O metodă de prevenție o reprezintă sprayurile cu uleiuri esențiale, aplicate înainte de baie. Acestea creează un film protector pe conductul auditiv și timpan, împiedicând agenții patogeni să intre în contact cu pielea. „În ultimii ani, am observat că pacienții care le folosesc fac mult mai rar otite externe“, spune medicul. Totodată, curățarea agresivă a urechilor ar trebui evitată. Bețișorul nu trebuie introdus în profunzime, ci folosit foarte ușor, la exterior, pentru a șterge delicat, fără a împinge ceara spre interior. Primele semne care ar trebui să trimită pacienții la medic sunt usturimea, înțepăturile, mâncărimile sau senzația că urechea s-a „îngustat“. Dacă apar secreții cu miros neplăcut sau durere la atingere, vizita la specialist nu mai trebuie amânată.

Dopurile de ceară, o problemă banală, dar cu riscuri. Ce dispozitive nu sunt recomandate

Mulți pacienți ajung vara la ORL și din cauza dopurilor de cerumen. Cei cu conducte auditive înguste sau înclinate sunt predispuși la acumulări, iar încercarea de a curăța urechea acasă, cu bețișoare sau alte obiecte, nu face decât să împingă ceara spre timpan. Rezultatul este senzația de ureche înfundată sau chiar scăderea acuității auditive.

Medicul nu recomandă conurile de ceară, care pot provoca arsuri serioase, nici dispozitivele de tip „burghiu“ din plastic sau silicon, capabile să lezeze conductul auditiv sau chiar să perforeze timpanul. Singura soluție sigură rămâne îndepărtarea dopului la medicul ORL. Procedura nu este dureroasă și se poate realiza prin spălătură, aspirare sau cu instrumente speciale, în funcție de anatomia pacientului și de istoricul medical. Înainte de intervenție, se pot folosi soluții uleioase care înmoaie dopul și calmează inflamația. Ignorarea problemei poate fi periculoasă. „Un dop mare, menținut mult timp într-un mediu umed, poate duce la macerarea pielii, la otite externe sau chiar la leziuni ale timpanului“, atrage atenția dr. Filipescu.

Amigdalitele verii, frecvente din cauza băuturilor acidulate reci și a aerului condiționat

Dacă iarna sunt frecvente virozele respiratorii, vara apar mai des amigdalitele și faringitele, mai ales la copii. „Pacienții vin după ce au băut foarte rece sau au mâncat înghețată, pe un fond deja inflamat. Țesutul amigdalian sensibil reacționează imediat la aceste variații de temperatură“, explică medicul. Consumul de băuturi acidulate agravează inflamația, iar aerul condiționat setat prea jos contribuie la sensibilizarea mucoaselor.

Infecțiile repetate duc în timp la modificarea structurii amigdalelor. Acestea devin hipertrofice sau dezvoltă cripte în care se acumulează resturi alimentare și bacterii. Apar halitoza, senzația de corp străin în gât și infecțiile recurente. În cazurile severe, medicul poate recomanda amigdalectomia, adică îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor, mai ales dacă pacientul are mai multe episoade de amigdalită într-un an sau analizele arată infecții streptococice repetate. Pentru formele mai puțin grave, există varianta de reducție amigdaliană, o procedură prin care amigdalele sunt micșorate, nu eliminate complet.

Aerul condiționat – „nasul și gâtul reacționează imediat“

În zilele toride, aparatele de aer condiționat devin indispensabile, dar folosirea lor incorectă are efecte neplăcute asupra sănătății. „Problema nu este aerul condiționat în sine, ci diferențele bruște de temperatură. Dacă afară sunt 37 de grade și în birou avem 20, nasul și gâtul reacționează imediat. Aerul rece și uscat inflamează mucoasele“, subliniază dr. Filipescu.

Temperatura ideală ar trebui să fie cu maximum 5-7 grade mai mică decât cea de afară. Nivelul de umiditate este la fel de important, mai ales pentru pacienții alergici sau cu rinosinuzite. Umidificatoarele și higrometrele pot ajuta la menținerea unui mediu sănătos. În plus, filtrele aparatelor de aer condiționat trebuie curățate sau schimbate periodic, pentru a preveni acumularea de bacterii și mucegaiuri.

Cum se tratează vertijul

Un alt motiv frecvent de prezentare la cabinetul ORL, fără a avea legătură neapărat cu sezonul cald, este vertijul, acea senzație că „se învârte casa“ sau că pacientul se rotește în jurul obiectelor. Cauzele sunt multiple: afecțiuni ale urechii interne, sinuzite netratate, boli neurologice sau chiar probleme sistemice.

Forma cel mai des întâlnită este vertijul pozițional paroxistic benign. „Este legat de mișcările capului: apare când pacientul se ridică brusc, întoarce capul sau se întinde pe o parte. De obicei, durează câteva secunde sau minute și poate fi tratat chiar în cabinet prin manevre de repoziționare vestibulară, rezultatele fiind spectaculoase“, explică medicul.

