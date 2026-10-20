BBC închide două posturi tv și un radio anul viitor

Televiziunea publică britanică urmează să închidă canalele BBC Three și BBC Scotland, dar și postul Radio 4 Extra, scrie The Guardian.

Demersul de închidere a celor trei posturi se înscrie în efortul de a realiza economii de 500 de milioane de lire sterline, scrie ziarul britanic. Numai că, potrivit ziarului britanic, această decizie nu rezolvă nici măcar jumătate din sumă.

Închiderea televiziunilor și a radioului vor aduce cu sine și disponibilizări de personal.

Este a doua oară când canalul de televiziune liniar BBC Three este închis, după ce a fost mutat online în 2016, dar a fost relansat în 2022, mai notează The Guardian.