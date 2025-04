BBC publică un amplu articol dedicat alegerilor din România, în care citează investigația Snoop despre campania TikTok plătită de PNL, devenită pro-Georgescu

BBC a publicat azi un articol explicativ, înaintea alegerilor din România, centrat pe campania de promovare de care s-a bucurat Călin Georgescu pe TikTok, care a fost de fapt plătită cu bani ai PNL. Publicația britanică menționează munca minuțioasă a jurnaliștilor de investigație pentru deslușirea operațiunii de influență.

„Avem acum aceste mici piese, ca un puzzle. Cred că poate într-un an sau doi ani vom avea o imagine completă a motivului pentru care au anulat alegerile”, a declarat Răzvan Luțac, cofondator al site-ului de investigații Snoop.ro, pentru BBC.

Publicația britanică amintește că scrutinul din 2024 a fost anulat pe fondul acuzațiilor de amestec rusesc, cu conturi suspecte pe TikTok și plăți secrete către influenceri online.

BBC relatează, citând informațiile autorităților române, că algoritmul TikTok a fost exploatat la alegerile din noiembrie în trei moduri diferite: peste 100 de influenceri angajați care au postat conținut plătit care îl promova indirect pe Georgescu, mii de conturi neautentice ale căror comentarii l-au promovat pe Georgescu pe platformă și, în final, un „Rege al TikTok”, Bogdan Peșchir, pe care procurorii îl acuză că a plătit aproape 900.000 de dolari pentru a facilita campania.

Jurnaliștii britanici mai scriu că, deși autoritățile au spus că una dintre campanii a fost similară cu o operațiune „condusă de Federația Rusă în Ucraina” și că Moscova a efectuat „atacuri cibernetice, scurgeri de informații și sabotaj” în România, acestea nu au furnizat nicio dovadă concretă a ingerințelor rusești în alegeri, ceea ce îi frustrează pe mulți români.

Campania asemănătoare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării cu cea derulată de Rusia în Ucraina a fost „Echilibru și Verticalitate” a Kensington Communication.

În decembrie, site-ul de investigații Snoop a dezvăluit că un control ANAF a dus la concluzia că „acțiunea de campanie «Echilibru și Verticalitate», de pe pe TikTok, a fost plătită din banii Partidului Național Liberal”, conform unei surse confidențiale.

O analiză a Snoop, realizată chiar pe brief-ul trimis redacției de către firma angajată de liberali, a arătat că influencerii incluși în campanie au respectat indicațiile prestabilite de către PNL.

TikTok-ul românesc, inundat de campania „Echilibru și Verticalitate”

Cu puțin timp înainte de alegeri, o campanie care folosea hashtag-ul „echilibru și verticalitate” a inundat TikTok-ul românesc. Influencerii au încărcat videoclipuri care descriau ceea ce căutau la un viitor președinte: „stabilitate”, „progres”, „un patriot”. Nu au numit un candidat anume.

Fuseseră plătiți să încarce videoclipuri cu aceste mesaje prin intermediul unei platforme de marketing numite FameUp, care permite brandurilor să angajeze influenceri la scară largă pentru a promova produse, dar influencerii susțin că nu știau cine a plătit pentru asta.

FameUp a refuzat să comenteze pentru BBC.

Cristina, influencer din Iași, a declarat pentru BBC că atunci când a acceptat jobul a simțit că „nu era nimic dubios”. Ea susține că „în sinea ei” a crezut că unul dintre cei 14 candidați probabil a plătit pentru asta și „pur și simplu a crezut că este o abordare inteligentă. Asta nu înseamnă să faci propagandă politică. Doar încurajează oamenii să iasă la vot”.

Unii influenceri nu au marcat postările drept conținut plătit, ceea ce contravine regulilor TikTok, unde publicitatea politică plătită este interzisă.

O tactică de manipulare a algoritmului

Deși în postări nu era menționat numele lui Georgescu, influencerii cu care a vorbit BBC au descris un „val de comentarii” care îl susțineau și care apăreau sub videoclipuri. Romeo Rusu, un influencer din orașul Constanța, cu 25.000 de urmăritori, a declarat: „Imediat după ce am postat videoclipul, în câteva secunde, am început să primesc zeci de comentarii. În final, am primit în jur de 300 de comentarii, toate susținându-l pe candidatul independent Călin Georgescu… Am fost absolut surprins”.

Comentariile au intrat în vizor după ce TikTok a declarat într-un raport că a eliminat o rețea de peste 27.000 de conturi neautentice care „foloseau personaje fictive pentru a posta comentarii legate de alegerile din România”.

Experții au explicat că inundarea videoclipurilor fără legătură cu comentarii pro-Georgescu a fost o tactică de a manipula algoritmul TikTok și de a-i face numele să devină popular, ceea ce, la rândul său, ar împinge conținutul său în feed-urile mai multor utilizatori.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat pentru BBC că, în timpul campaniei prezidențiale din 2024, compania „a blocat milioane de încercări de interacțiune falsă, a eliminat sute de mii de conturi spam, a împiedicat uzurparea identității candidaților politici și a perturbat trei rețele de influență sub acoperire cu acoperire limitată”.

BBC a vorbit cu Lucian Elgi, un muzician și influencer care a recunoscut că a fost plătit cu mii de dolari de Peschir prin cadouri pe TikTok. El susține că este convins că aceste plăți au fost făcute în sprijinul muncii sale de muzician și a negat că l-a promovat pe Georgescu.

Elgi susține că nu posta conținut despre alegeri, ci despre manele. Pe de altă parte, a recunoscut că acest conținut a fost inundat de comentarii pro-Georgescu. „A fost o nebunie”, spune el. „Fiecare postare, comentarii de genul: Georgescu pentru președinte, Georgescu pentru președinte, Georgescu pentru președinte!”.