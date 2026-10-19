Beijingul va fi lovit de un „super” fenomen demografic până în 2035

Se preconizează că Beijingul, capitala Chinei, va deveni un oraș „super-îmbătrânit” până în 2035, când aproximativ o treime din populație va avea peste 60 de ani, a avertizat ziarul oficial „Beijing Daily”.

Decidenții politici chinezi au făcut din planificarea demografică o componentă cheie a strategiei economice a țării, iar în acest an guvernul are programat un cost potențial total de aproximativ 180 de miliarde de yuani (26,92 miliarde de dolari) pentru a stimula natalitatea, potrivit estimărilor Reuters.

Unul din trei locuitori ai capitalei chineze va avea vârsta de 60 de ani sau mai mult până în 2035, a scris sâmbătă ziarul „Beijing Daily”.

La sfârșitul anului trecut, Beijingul avea 5,29 milioane de rezidenți permanenți cu vârsta de 60 de ani sau mai mult, adică aproape un sfert din populația sa, a precizat ziarul.

Administrația orașului a intensificat sprijinul acordat rezidenților în vârstă, inclusiv prin majorarea pensiei de bază, adaugă articolul.

Populația Chinei este în scădere din 2022 și îmbătrânește rapid, complicând planurile guvernului de a stimula consumul intern și de a ține sub control datoria.

Mai ales în condițiile în care sute de milioane de oameni urmează să părăsească piața muncii într-un moment în care bugetele destinate pensiilor sunt deja la limită.

Experții în demografie și economiștii susțin că un număr mai mic de copii astăzi ar putea însemna un număr mai mic de gospodării și o creștere mai lentă a consumului pe termen lung.

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