Belgia anunță o reformă majoră care să încheie „șomajul etern”: „Fără schimbări de politică, statul social se va prăbuși”

De anul viitor, belgienii nu vor mai putea să beneficieze pe termen nelimitat de ajutorul de șomaj, iar persoanele aflate în concediu medical pe termen lung vor fi supuse unor controale medicale mai stricte pentru a dovedi că nu sunt apte de muncă, potrivit unui proiect de reformă a asistenței sociale pregătit de guvern, relatează Brussels Times.

Scopul proiectului este de a reduce ceea ce guvernul cataloghează drept cheltuieli nesustenabile pentru indemnizațiile de șomaj și de boală.

Belgia oferă două beneficii pe care puține state europene le mai implementează. În primul rând, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia în prezent de indemnizații de șomaj fără limită de timp. În al doilea rând, țara are cea mai mare proporție de muncitori aflați în concedii medicale pe termen lung de pe continent.

Ambele sisteme, a declarat prim-ministrul Bart De Wever, au permis prea multor persoane să rămână permanent în afara pieței muncii, adesea în detrimentul finanțelor publice.

Discuții similare în România

O discuție similară privind șomajul are loc și în România unde premierul Bolojan a propus reducerea perioadei de acordare a șomajului de la un an la șase luni.

De asemenea, Bolojan a spus că concediile medicale nejustificate au devenit o povară majoră pentru bugetul de stat și pentru mediul de afaceri. El a estimat că valoarea totală a concediilor medicale depăşeşte circa 6 miliarde de lei pe an. De asemenea, a atras atenția că apar „punți” între sărbători unde „se vede un vârf de concedii programate exact patru zile”.

Ce prevede planul guvenului belgian

Cei care sunt șomeri de mai mult de 20 de ani își vor pierde indemnizația la începutul anului viitor, potrivit proiectului de reformă. Treptat, aceeași regulă se va aplica tuturor celor care sunt șomeri de mai mult de doi ani, cu doar câteva excepții.

Cei care încă nu reușesc să găsească un loc de muncă vor trebui să se bazeze pe asistența socială oferită de municipalitatea lor, sub forma unei plăți mai mici, condiționată de îndeplinirea unor condiții mai stricte.

„Fără schimbări de politică, statul social se va prăbuși, nu în timpul vieții mele, ci în timpul vieții voastre”, a avertizat De Wever studenții de la Universitatea din Gent în timpul unei prelegeri ținute marți.

În ultimii ani, regulile mai stricte privind șomajul i-au determinat pe unii belgieni să treacă de la indemnizația de șomaj la indemnizația de boală pentru a-și menține veniturile. Numărul persoanelor care primesc astfel de plăți a depășit jumătate de milion într-o țară cu puțin peste 11 milioane de locuitori.

Pentru a opri această tendință, guvernul va înăspri și regulile privind concediul medical. Medicilor li se va cere să verifice mai riguros dacă pacienții sunt cu adevărat incapabili să lucreze. Angajatorii vor fi încurajați să prevină epuizarea profesională și să ajute personalul să se întoarcă mai repede la muncă.

Asiguratorii de sănătate vor fi, de asemenea, obligați să își intensifice controalele, iar cei care doresc să lucreze vor beneficia de un sprijin mai bun.

Cheltuieli „nesustenabile”

În prezent, în Belgia există peste 526.000 de persoane aflate în concediu medical de lungă durată, ceea ce costă statul 9 miliarde de euro pe an.

Numărul acestora este în creștere și se preconizează că va depăși 600.000 până în 2035, cifră pe care guvernul o consideră nesustenabilă.

Guvernul speră că mulți dintre cei care sunt în prezent șomeri sau în concediu medical vor începe în curând să lucreze și să plătească impozite, dar criticii au avertizat că reformele nu trebuie considerate un panaceu pentru problemele Belgiei.