Belgia îl persiflează pe Dmitri Medvedev cu un cântec al Selenei Gomez după noua serie de amenințări

Dmitri Medvedev in una dintre fotografiile oficiale pe care presa rusa i le-a facut dupa inceperea invaziei in Ucraina, Foto: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Profimedia Images

Ministrul belgian al apărării se află oficial într-o ceartă publică cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear – printr-un mesaj publicat pe Instagram alături de piesa „Calm Down” a Selenei Gomez, relatează Politico.

Theo Francken, ministrul apărării din Belgia, a declarat la începutul acestei săptămâni, într-un interviu acordat site-ului belgian de știri HUMO, că NATO „va rade Moscova de pe fața pământului” dacă Kremlinul va ataca vreodată Bruxelles-ul.

Declarația a provocat o reacție furioasă din partea lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, cunoscut pentru izbucnirile sale pe rețelele sociale.

Medvedev l-a numit pe Francken „imbecil” și a avertizat că „super-arma” nucleară a Kremlinului, torpila Poseidon, a fost testată în această săptămână. Medvedev a descris torpila ca fiind o „adevărată armă a Apocalipsei”. Ca răspuns la un utilizator de pe platforma X care a sugerat folosirea Belgiei ca teren de testare, Medvedev a adăugat: „Atunci Belgia va dispărea”.

Joi, Francken i-a răspuns lui Medvedev printr-un mesaj pe Instagram, spunând: „Bătăușul-șef al Rusiei nu se oprește niciodată din amenințări și insulte”.

„NATO nu este în război cu Federația Rusă și cu siguranță nu își dorește asta… Dar principiul «răspunsului» al alianței noastre nu a fost niciodată contestat în cei 76 de ani ai săi”, a spus el. „Asta am vrut să spun în interviul pentru HUMO și nu retractez niciun cuvânt”, a subliniat el.

Mesajul era acompaniată de hitul din 2023 al cântăreței pop americane Selena Gomez, „Calm Down” – aparent o rugăminte adresată Kremlinului de a se calma. Piesa a fost lansată pentru prima dată de cântărețul nigerian Rema în 2022 și remixată ulterior împreună cu Gomez în 2023.