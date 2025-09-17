„Ben & Jerry’s” a rămas după aproape 50 de ani fără Jerry, care a demisionat în semn de protest: „A fost mereu vorba de mai mult decât înghețată”

Jerry Greenfield, unul dintre cei doi bărbați ale căror nume au modelat brandul popular de înghețată în ultimele cinci decenii, a părăsit compania după un conflict și o dispută publică cu compania-mamă Unilever pe tema războiului din Gaza, relatează Reuters.

Într-o scrisoare deschisă distribuită pe rețeaua de socializare „X” de partenerul său, Ben Cohen, Greenfield a spus că firma din Vermont – bine-cunoscută pentru activismul său social – a fost în ultimii ani „redu­să la tăcere” de Unilever, care în prezent își separă divizia de înghețată Magnum, ce include și brandul Ben & Jerry’s.

Ben & Jerry’s, fondată în 1978 de Cohen și Greenfield într-o fostă benzinărie renovată, a fost achiziționată de Unilever în anul 2000 pentru 326 milioane de dolari, printr-un acord ce includea o clauză unică ce permitea brandului să își mențină propriul consiliu de administrație independent, cu autoritate asupra misiunii sale sociale, dar nu și asupra operațiunilor.

„Cu inima frântă am decis că nu mai pot, cu bună-credință și după 47 de ani, să rămân angajat al Ben & Jerry’s”, a scris Greenfield, în vârstă de 74 de ani, care deținea rolul de ambasador al brandului în cadrul companiei.

„A susține valori precum dreptatea, echitatea și umanitatea comună nu a fost niciodată mai important, iar Ben & Jerry’s a fost redus la tăcere și marginalizat de teama de a nu deranja pe cei aflați la putere”, a deplâns el.

Disputa dintre Ben & Jerry’s și Unilever

Un purtător de cuvânt al Magnum Ice Cream Company, divizia de înghețată a Unilever, a declarat că aceasta „nu este de acord cu perspectiva lui Greenfield și a încercat să îi implice pe ambii cofondatori într-o conversație constructivă despre cum să întărească în lume poziția puternică, bazată pe valori, a Ben & Jerry’s”.

Unilever și Ben & Jerry’s s-au aflat pe poziții opuse începând cu 2021, când producătorul de înghețată din Vermont a anunțat că va opri vânzările în Cisiordania ocupată de Israel. Ben & Jerry’s și-a dat ulterior în judecată compania-mamă, acuzând încercări de reducere la tăcere, și descriind conflictul din Gaza drept „genocid” – o poziție rară pentru o mare companie americană.

Magnum a declarat că Greenfield a renunțat la rolul său de ambasador al brandului și că nu este parte în proces.

Jerry Greenfield (stânga) și Ben Cohen, cei doi fondatori ai companiei „Ben & Jerry’s” fac un selfie cu o fană în septembrie 2024, când SUA erau în campanie electorală, FOTO: Jose F. Moreno / AP / Profimedia Images

Plecarea lui Greenfield are loc în contextul în care fondatorii Ben & Jerry’s cer desprinderea brandului înainte de listarea pe bursă a Magnum Ice Cream, planificată pentru luna noiembrie.

Săptămâna trecută, Cohen a organizat un protest la Londra, în timp ce noua companie Magnum Ice Cream își prezenta planurile de creștere. El a cerut ca Unilever să „elibereze Ben & Jerry’s” pentru a-i proteja valorile sociale.

Solicitarea a fost respinsă de noul director al Magnum, Peter ter Kulve. Cohen nu a anunțat că ar urma să demisioneze și el miercuri, ca partenerul său de aproape 50 de ani.

Greenfield a spus că va continua lupta sa socială din afara companiei, întrucât nu o mai putea duce din interior.

„A fost mereu vorba de mai mult decât înghețată – a fost o modalitate de a răspândi iubirea și de a-i invita pe alții în lupta pentru o lume mai bună”, a spus el.