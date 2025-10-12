Bernd și Hilla Becher, duo-ul foto care a documentat ”sculpturile anonime” din lume

Bernd și Hilla Becher, care au lucrat împreună aproximativ cinci decenii, sunt recunoscuți la nivel internațional pentru documentarea formelor arhitecturale pe care ei le-au numit „sculpturi anonime”.

Duo-ul german a fotografiat în mod sistematic, în stil propriu, o gamă largă de arhetipuri industriale și arhitecturale, incluzând turnuri de apă, mine de cărbune și case ale minerilor. Astfel, Bernd și Hilla Becher prezintă un studiu vizual extins al relației arhitecturale dintre formă și funcție.

Bernd Becher (n. 1931 – d. 2007) și Hilla Becher (n. 1934 – d. 2015) s-au ocupat de fotografie începând din 1959.

„Întrebarea «este sau nu este aceasta o operă de artă?» nu ne interesează prea mult”, spuneau ei.

