Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump va fi construită în centrul Miami. „Va fi vizibilă de la kilometri întregi în Atlantic”

Statul Florida a aprobat un plan privind donarea unui teren situat în apropierea centrului oraşului Miami pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump, a anunțat marți guvernatorul Ron DeSantis, potrivit Reuters.

Proprietatea are o valoare estimată de circa 66 de milioane de dolari, potrivit informaţiilor din presă, însă s-ar putea vinde cu cel puţin 360 de milioane de dolari, a relatat cotidianul The New York Times, citând un consultant imobiliar, notează EFE și Agerpres.

Terenul, care măsoară aproximativ 10.000 de metri pătraţi, este folosit în prezent ca parcare pentru angajaţii din Campusul Wolfson al Colegiului Miami Dade. El se află lângă Turnul Libertăţii, care a servit drept centru pentru refugiaţii cubanezi în anii 1960 şi 1970.

DeSantis a declarat că biblioteca va fi un lucru bun pentru Miami şi pentru Florida, adăugând că niciun alt stat nu a susţinut agenda lui Trump aşa cum a făcut-o Florida.

„Un omagiu adus liderului care a remodelat istoria şi a restaurat puterea Americii”

„Niciun monument nu poate surprinde pe deplin amploarea moştenirii tatălui meu, însă această bibliotecă va reprezenta un omagiu adus liderului care a remodelat istoria şi a restaurat puterea Americii”, a declarat Eric Trump, preşedintele fundaţiei bibliotecii.

„Odată finalizată, Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump va fi vizibilă de la kilometri întregi în Atlantic, un punct de reper important al oraşului Miami şi un omagiu durabil adus realizărilor pe care tatăl meu continuă să le facă pentru această naţiune”, a mai spus el.

Bibliotecile prezidenţiale sunt folosite pentru păstrarea de documente, înregistrări şi alte materiale istorice ale preşedinţilor SUA după ce aceştia şi-au încheiat mandatul. Ele fac parte dintr-un sistem administrat de Arhivele Naţionale şi uneori găzduiesc expoziţii legate de preşedinte.

Bibliotecile sunt în mod obişnuit stabilite în statul de origine al unui preşedinte. Deşi Trump este din New York, el şi-a mutat reşedinţa oficială în statul Florida în 2019, petrecându-şi o mare parte din timp la Mar-a-Lago, reşedinţa sa aflată pe o insulă în Palm Beach.