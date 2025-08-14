Bigster e noua vedetă în Germania

Cel mai mare model din gama Dacia, SUV-ul Bigster, a fost dezvoltat de inginerii grupului Renault având în primul rând în minte piața germană de automobile, unde segmentul SUV-urilor compacte are o foarte bună reprezentare. Primele luni de vânzări confirmă estimările celor de la Dacia, cu rezultate surprinzătoare, relevă analiza Profit.ro.



Dacia Bigster a fost în luna iulie unul dintre cele mai vândute SUV-uri compacte din Germania, cu un volum în creștere, de 2.279 de unități înmatriculate, cu aproape 1000 în plus față de luna anterioară.

