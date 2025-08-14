Sari direct la conținut
Profit.ro

Bigster e noua vedetă în Germania

HotNews.ro
Bigster e noua vedetă în Germania
Dacia Bigster (foto Stevens Tomas/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Cel mai mare model din gama Dacia, SUV-ul Bigster, a fost dezvoltat de inginerii grupului Renault având în primul rând în minte piața germană de automobile, unde segmentul SUV-urilor compacte are o foarte bună reprezentare. Primele luni de vânzări confirmă estimările celor de la Dacia, cu rezultate surprinzătoare, relevă analiza Profit.ro.

Dacia Bigster a fost în luna iulie unul dintre cele mai vândute SUV-uri compacte din Germania, cu un volum în creștere, de 2.279 de unități înmatriculate, cu aproape 1000 în plus față de luna anterioară.

Citiți mai mult pe Profit.ro.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro