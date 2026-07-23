Bijuteriile de 1,3 milioane de euro găsite de procurori au fost un „cadou din curtoazie”, spune fostul premier spaniol Zapatero

Fostul prim-ministru spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero a declarat joi că bijuteriile în valoare de 1,3 milioane de euro confiscate de poliție în cadrul unei anchete au fost un cadou personal primit cu ani în urmă și că nu au fost niciodată destinate obținerii unui câștig financiar, relatează Reuters.

Zapatero, care a condus spania ca premier între 2004 și 2011, rămâne o figură influentă în Partidul Socialist aflat la guvernare. El este investigat pentru presupus trafic de influență, acuzații pe care le neagă. Dosarul este unul dintr-o serie de scandaluri de corupție care afectează partidul și sporesc presiunea politică asupra guvernului condus de prim-ministrul Pedro Sánchez. Soția sa a fost inculpată pentru presupuse fapte de corupție, în timp ce fratele său a fost condamnat pentru complicitate la abuz administrativ și i s-a interzis să ocupe funcții publice timp de nouă ani.

În primul interviu pe care l-a acordat după ce a fost pus sub investigație în urmă cu două luni, Zapatero a declarat pentru postul public spaniol TVE că bijuteriile găsite în timpul unei percheziții la biroul său au fost „un cadou oferit ca gest de curtoazie”, pe care le-a păstrat ani de zile alături de alte obiecte de valoare ale familiei.

El a afirmat că bijuteriile nu aveau nicio legătură cu activitatea sa politică și că originea lor, precum și modul în care au fost păstrate, vor fi explicate pe deplin în fața unui judecător. Totodată, a respins sugestiile potrivit cărora acestea ar reprezenta o încercare de îmbogățire personală.

Fostul premier spaniol spune că bijuteriile nu valorează atât de mult

Judecătorul de instrucție Jose Luis Calama a deschis o anchetă separată privind bijuteriile, a căror proveniență rămâne nedocumentată. O casă de licitații le-a evaluat provizoriu la aproximativ 1,3 milioane de euro (1,5 milioane de dolari), însă Zapatero contestă această estimare.

Zapatero a spus că, dacă ar fi știut ce scandal vor declanșa, probabil nu ar fi acceptat bijuteriile.

„Privind în urmă, probabil că aș fi luat o altă decizie”, a declarat el.

Ancheta privind bijuteriile reprezintă doar o componentă a unei investigații mai ample, care include și acuzații potrivit cărora Zapatero ar fi profitat de influența sa pentru a facilita salvarea companiei aeriene Plus Ultra printr-un ajutor financiar susținut de stat. El neagă și aceste acuzații.

Partidul Popular (PP), aflat în opoziție, a respins joi declarațiile lui Zapatero.

Ester Muñoz, purtătoarea de cuvânt a PP, a afirmat că Zapatero „are tot dreptul să mintă, dar nu a răspuns la niciuna dintre întrebările sau nelămuririle pe care spaniolii le au” în legătură cu acest caz.