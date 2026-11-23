Bijutierul italian Paolo Bulgari, care a contribuit la transformarea afacerii familiei sale într-un brand global de lux, a murit la Roma, la vârsta de 89 de ani.

Familia sa a anunțat vestea, amintindu-l drept „cel mai mare bijutier al timpurilor noastre”, potrivit presei italiene.

Paolo Bulgari a fost președintele Grupului Bvlgari din 1984, iar bijuteriile sale au împodobit vedete de la Hollywood și membri ai familiei regale, inclusiv Diana, Prințesa de Wales.

Compania Bvlgari a postat online un omagiu adus „adevăratului suflet creativ”, a cărui operă va „continua să inspire generațiile viitoare”.

Firma Bulgari a fost înființată la Roma la sfârșitul secolului al XIX-lea de bunicul său, argintarul grec Sotirios Voulgaris – care și-a adaptat ulterior numele în Bulgari, în italiană.

Originar din Paramythia, un sat de munte din regiunea Epir din nord-vestul Greciei, renumit pentru bijuteriile sale din argint, Voulgaris a fugit de stăpânirea otomană și s-a stabilit la Napoli înainte de a deschide un magazin la Roma.

Paolo Bulgari s-a alăturat companiei la scurt timp după terminarea școlii, devenind expert în pietre prețioase – conducând în cele din urmă afacerea și supraveghind creșterea internațională.

Familia Bulgari a preferat pietrele prețioase îndrăznețe, aurul galben bogat, proporțiile generoase și combinațiile neașteptate de culori pentru a se diferenția de estetica delicată asociată caselor de bijuterii pariziene.

Afacerea a pătruns pe piețele de lux și s-a diversificat dincolo de bijuterii, ajungând la ceasuri, parfumuri, articole din piele și hoteluri.

„Paolo Bulgari a început să colaboreze cu tatăl său în 1960, specializându-se în cunoașterea pietrelor prețioase, în care era unul dintre cei mai importanți experți la nivel mondial, și rafinând sensibilitatea și simțul estetic care stau la baza stilului Bvlgari”, a postat compania Bvlgari pe rețelele de socializare.

„Și-a dedicat toată inima meșteșugului său și dezvoltării talentelor tinerilor designeri, lăsând o amprentă de neșters asupra lumii bijuteriilor.”

„Vă mulțumesc, domnule Paolo, moștenirea dumneavoastră ca un far strălucit de inspirație creativă va continua să inspire generațiile viitoare.”

Postarea includea un citat de la Paolo Bulgari: „Totul poate fi o sursă de inspirație. Nu există reguli în creativitate. Niciodată.”

Printre clienții celebri ai brandului de designer s-au numărat Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophie Loren, Anne Hathaway, Zendaya și Rihanna.

În 2011, familia și-a vândut pachetul de control grupului francez de lux LVMH, într-o tranzacție în valoare de aproximativ 3,7 miliarde de euro.

Președintele și directorul general al LVMH, Bernard Arnault – unul dintre cei mai bogați oameni din lume – a transmis condoleanțe și i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Paolo Bulgari.

„De-a lungul vieții sale, a fost un arhitect cheie al succesului mărcii, susținând și întruchipând în același timp spiritul italian și moștenirea excepționalei noastre case de bijuterii”, a declarat el într-o declarație pentru BBC.

În 2019, Paolo Bulgari și soția sa au înființat Fundația Paolo Bulgari pentru a sprijini tinerii prin școlarizare și formare profesională în cartierele defavorizate de la periferia Romei.

Înmormântarea va avea loc la Roma, luni, 23 noiembrie, în Bazilica Santa Croce in Gerusalemme.