Bilanț dramatic: cel puțin 76 de morți. Furia crește în Turcia după incendiul devastator dintr-o staţiune de schi / Mărturii ale supravieţuitorilor

Furia creştea marţi seară în staţiunea de schi Kartalkaya, din centrul Turciei, unde un incendiu într-un hotel de lux, aparent fără alarme, s-a soldat cu cel puţin 76 de morţi, relatează AFP.

În cursul serii, ministrul turc de interne Ali Yerlikaya a anunțat că cel puțin 76 de persoane şi-au pierdut viaţa în incendiu.

Un bilanţ precedent indica 66 de morţi şi 52 de răniţi, a amintit ministrul care s-a deplasat la faţa locului, fără a preciza dacă numărul răniţilor s-a modificat.

În urma tragediei, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat miercuri o zi de doliu naţional, relatează News.ro.

Incendiul a izbucnit dintr-un motiv încă necunoscut la ora locală 03:27, potrivit autorităţilor, în hotelul Grand Kartal, o clădire cu 12 etaje din această staţiune de schi situată la peste 2.000 de metri altitudine. Hotelul găzduia 238 de oaspeţi care veniseră să-şi petreacă vacanţa de iarnă.

