VIDEO Incendiul dintr-o stațiune de schi din Turcia: Autoritățile anunță peste 60 de morți și interzic difuzarea de informații despre tragedie

Incendiul de la Grand Kartal Hotel aflat într-o stațiune montană din Munții Bolu din Turcia, a ucis 66 de persoane marți, au anunțat după-amiaza autoritățile de la Ankara, în timp ce o instanță locală a interzis difuzarea de informații despre tragedie, relatează presa locală, preluată de Reuters.

Ministrul turc al Sănătății, Kemal Memisoglu, a precizat într-o conferință de presă comună susținută de alți membri ai guvernului că alte 51 de persoane au fost rănite. Membrii guvernului au organizat conferința la Kartalkaya, stațiunea de schi situată în nord-vestul Turciei unde a avut loc tragedia.

Autoritățile au precizat marți dimineața că incendiul a izbucnit în jurul orei locale 3:30, la etajul 4 al hotelului Grand Kartal Hotel, o clădire cu 11 etaje. Etajul 4 al clădirii găzduia restaurantul hotelului, însă deocamdată sursa incendiului nu a fost stabilită. Autoritățile turce anunțaseră dimineața 10 decese în urma tragediei.

Mai multe autospeciale de pompieri au înconjurat clădirea carbonizată, iar dintr-o fereastră de la un etaj superior atârnau cearșafuri albe legate între ele, folosite de oaspeți în încercarea de a scăpa.

„Din cauza faptului că partea din spate a hotelului se află pe un versant, intervenția a fost realizată din partea frontală și din lateral. A fost demarată o anchetă penală. Dacă există vreo neglijență, toate detaliile vor ieși la iveală. Noi, ca Minister al Afacerilor Interne, desfășurăm o anchetă administrativă”, a declarat ministrul turc al Internelor Ali Yerlikaya.

„Durerea noastră este mare. Avem 51 de răniţi, unul dintre ei se află în secţia de terapie intensivă. Am externat 17 dintre răniţii noştri. Îi vom externa pe ceilalţi răniţi cu permisiunea lui Dumnezeu”, a declarat ministrul Sănătății Memisoglu, citat de Habeturk.

Ministrul Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a declarat la rândul său că hotelul a fost inspectat în 2021 și 2024 și că autoritățile au solicitat certificatele de atestare a respectării normelor pentru prevenirea incendiilor.

„Până acum, nu ne-a fost raportată de către pompieri nicio problemă legată de conformitatea la [prevenirea de] incendii”, a declarat acesta, menționând de asemenea că hotelul era dotat cu două scări de incendiu.

