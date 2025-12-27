Bilanț la final de an parlamentar: cei mai tăcuți și cei mai vorbăreți parlamentari. Zeci de senatori și deputați au vorbit doar la depunerea jurământului  

Din cei 463 de parlamentari, 52 nu au avut niciun discurs în plen. Nicio luare de cuvânt, pe lângă momentul obligatoriu de la începutul de mandat. În schimb, sunt senatori și deputați care au vorbit de peste 100 de ori, precum și chiar de peste 300 de ori. Cine sunt aceștia?



În acest an parlamentar, la Camera Deputaților au avut loc 97 de ședințe de plen, iar la Senat – 94.

Nu există niciun parlamentar care să nu fi vorbit niciodată în plen, pentru că toți sunt nevoiți să ia cuvântul când depun jurpmântul, la început de mandat. În acest caz, pe 21 decembrie 2024.

Citirea jurământului de către un senatori și deputați nu durează mai mult de un minut.

„Jur credinţă patriei mele România;

Jur să respect Constituţia şi legile ţării;

Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României;

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor;

Aşa să mă ajute Dumnezeu”.

Pentru 52 dintre senatori și deputați a fost singurul moment în care au vorbit, arată datele consultate de HotNews de pe site-urile Camerei Deputaților și al Senatului, privind activitatea parlamentarilor atât pentru sesiunea februarie-iunie, cât și pentru sesiunea septembrie-decembrie.

De unde sunt cei 52 de parlamentari?

22 dintre ei sunt aleși pe listele PSD – 16 deputați și 6 senatori. Printre ei se numără și Paul Stănescu, lider important al PSD, și Marius Alexandru Dunca, vicepreședinte al partidului

15 parlamentari PNL – 10 deputați și 5 senatori. Printre ei se numără Monica Anisie, fostă ministră a Educației în Guvernele conduse de Ludovic Orban, precum și Vasile Blaga, unul dintre liderii influenți ai partidului și Gheorghe Flutur, senatorul de Suceava care a pierdut în 2024 șefia Consiliului Județean Suceava în fața social-democratului Gheorghe Șoldan.

5 parlamentari sunt de la AUR: 3 deputați și 2 senatori

3 parlamentari sunt de la USR: 2 deputați și un senator

2 parlamentari UDMR

Un reprezentant al Minorităților Naționale

Un senator al grupului PACE – Întâi România.

3 parlamentari neafiliați – 2 deputați, printre care și Gigi Becali, și senatorul Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-u

Unii au luat cuvântul de 2 ori, alții de 300 de ori

Pe lângă cei 52 de parlamentari care nu au vorbit decât la depunerea jurământului, 36 de parlamentari au vorbit de doar 2 ori, în timp ce 31 dintre ei au mers de 3 ori la tribuna plenului.

Salariul lunar de bază al unui simplu parlamentar, fie că este deputat, fie că este senator, este de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net.

Citește și Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși

Cine sunt cei mai vorbăreți parlamentari

La polul opus, membrii conducerii Camerei Deputaților și cei de la Senat sunt în topul celor mai activi parlamentari.

De exemplu, Natalia Intotero (PSD) care este vicepreședintă a Camerei Deputaților și conduce adesea ședințele de plen în lipsa președintelui Sorin Grindeanu, a luat cuvântul de 610 ori în 31 de ședințe. Pe lângă ea, Camera mai are trei vicepreședinți:

Gianina Șerban (AUR), care a vorbit de 263 de ori în 40 de ședințe

Adrian Cozma (PNL), de 249 de ori în 26 de ședințe

Cătălin Drulă (USR) a luat cuvântul de 239 de ori în 22 de ședințe. Informațiile de pe site-ul Camerei Deputaților arată, în schimb, că Drulă a inițiat un singur proiect de lege.

Făcând abstracție de cei care conduc ședințele de plen, există senatori și deputați care au vorbit de peste 100 de ori:

Senatorul ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, a luat cuvântul de 353 de ori în 94 de ședințe

de ori în 94 de ședințe Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie a acumulat 140 de intervenții

Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, a vorbit de la pupitrul din Camera Deputaților de 125 de ori în 55 de ședințe