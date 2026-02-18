Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol

Opt dintre cei nouă schiori daţi dispăruţi într-o avalanşă în California au fost găsiţi morţi, ultimul fiind căutat în continuare, au anunţat miercuri autorităţile locale, notează AFP, preluată de Agerpres.

Şase schiori din grupul de 15 fuseseră salvaţi cu o zi înainte în timpul unei furtuni de zăpadă. Dar, în ciuda eforturilor de salvare în condiţii extrem de dificile, opt dintre ceilalţi nouă schiori au fost găsiţi decedaţi, a explicat şeriful comitatului Nevada, Shannan Moon, într-o conferinţă de presă. „Încă îl căutăm pe unul dintre membrii grupului”, ultimul dispărut, a adăugat ea.

Tragedia a avut loc marţi dimineaţă lângă Castle Peak, un vârf din munţii Sierra Nevada situat în regiunea Lacului Tahoe, una dintre destinaţiile de top din California pentru pasionaţii de munte. Aceasta a fost una dintre cele mai mortale avalanşe din Statele Unite din ultimele decenii şi ridică numeroase întrebări cu privire la prezenţa acestui grup de schiori în zonă.

Grupul de 11 schiori a fost însoţit de patru ghizi profesionişti. Împreună, ei au plecat duminică într-o expediţie de schi de tură de trei zile, departe de orice staţiune de schi. Şi aceasta în ciuda unei furtuni prognozate de zile întregi în California, care a cauzat închiderea mai multor zone de schi şi a unei autostrăzi din regiunea Lacului Tahoe.

Avertizări ignorate de organizatorii expediției

Serviciul meteo emisese avertizări, subliniind riscul ridicat de avalanşă în zonă marţi şi miercuri. Compania care a organizat expediţia, Blackbird Mountain Guides, nu a explicat încă de ce a aprobat ieşirea.

Potrivit acesteia, grupul se întorcea din excursie când a fost prins de avalanşă marţi dimineaţă. „Gândurile noastre sunt alături de cei dispăruţi, de familiile lor şi de echipele de intervenţie la faţa locului”, a declarat într-un comunicat Blackbird Mountain Guides, care percepe peste 1.000 de dolari de persoană pentru acest tip de excursie de trei zile.

Dintre cei şase supravieţuitori, doi au fost spitalizaţi. Aproximativ 50 de salvatori au fost desfăşuraţi pe teren. Când au ajuns în sfârşit la grup marţi seara, condiţiile meteorologice erau extreme, a subliniat şeriful Moon.

A vorbi despre „condiţii meteorologice extreme este un eufemism”, a insistat ea, subliniind că a fost „multă zăpadă şi vânturi puternice” care au îngreunat foarte mult accesul salvatorilor.

„Vă rugăm să evitaţi (munţii) Sierra în timpul furtunii actuale şi, în zilele următoare, evitaţi să mergeţi pe munte”, a implorat şeriful Wayne Woo din comitatul Placer ale cărui forţe au participat, de asemenea, la operaţiunile de salvare. „Condiţiile de acolo sunt foarte periculoase”, a adăugat el.