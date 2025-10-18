Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț: Statul a plătit peste 3,1 mil. de euro pentru refacerea locuințelor. „Pentru prima oară, s-a ținut cont de asigurarea obligatorie” / Cum s-au împărțit banii

Inundațiile majore din luna iulie au distrus sau avariat peste 500 de case în județele Suceava și Neamț. De atunci și până acum, statul a plătit peste 15,7 milioane de lei, echivalentul a 3,1 milioane de euro, pentru refacerea acestor case. Ajutorul oferit de stat a fost însă diferit pentru cei cu asigurare obligatorie față de care nu aveau această poliță.

La sfârșitul lunii iulie din acest an, România s-a confruntat cu inundații majore în județele Suceava și Neamț.



Guvernul a aprobat rapid o primă tranșă de ajutoare financiare între 15.000 de lei și 30.000 de lei pentru familiile afectate, indiferent dacă aveau sau nu locuințele asigurate.



La scurt timp, Guvernul a decis să suplimenteze ajutoarele financiare în funcție de situația juridică și de gradul de asigurare a locuințelor afectate. Prin legea 260/2008, proprietarii de locuințe sunt obligați să-și asigure casele împotriva a trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren.

Asigurarea costă 50 de lei pe an în cazul caselor de chirpici, pentru care poți primi maxim 50.000 de lei în caz de dezastru, respectiv 130 de lei pe an pentru casele mai rezistente în baza căreia poți primi o despăgubire de maxim 100.000 de lei dacă locuința e distrusă.

506 locuințe afectate de inundații, cele mai multe fără asigurare

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, la solicitarea HotNews.ro, situația locuințelor afectate de inundații și a sumelor de bani plătite de stat sinistraților pentru refacerea locuințelor atât asigurate cât și neasigurate.

„În luna iulie 2025, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, în județul Suceava au fost afectate 317 locuințe (dintr-un total de 286.809 înregistrate la nivel județean), dintre care 53 aveau încheiate asigurări obligatorii, iar 41 de locuințe aveau asigurări facultative.

În aceeași perioadă de timp, în județul Neamț au fost afectate de inundații 189 de locuințe (dintr-un total de 232.833 înregistrate la nivel județean). Dintre acestea, 12 locuințe aveau asigurare obligatorie, 27 aveau asigurare obligatorie și facultativă, iar 150 nu aveau niciun fel de asigurare”, arată datele MAI.

Situația, pe scurt, e următoarea:

Suceava: 317 locuințe inundate, 223 fără nicio asigurare

Neamț: 189 de locuințe inundate, 150 fără nicio asigurare

Urmări ale inundațiilor din Broșteni, Suceava, 30 iulie, 2025. Inquam Photos/Saul Pop

Peste 10,5 milioane de lei, despăgubirile în Suceava

La întrebarea HotNews, oficialii MAI au precizat că „la nivelul județului Suceava (…), a rezultat o sumă totală de plată în valoare de 10.519.170 de lei”.

Adică, în Suceava, despăgubirile se ridică la aproximativ 2,1 milioane de euro, din care au mai rămas de plătit echivalentul a aproximativ 120.000 de euro.

„Pentru persoanele din județul Suceava ale căror locuințe au fost afectate de inundații, dar care nu au avut încheiată o asigurare, valoarea ajutorului este de 8.075.673 lei, în vreme ce, pentru persoanele care au avut încheiată o asigurare, valoarea ajutorului se ridică la 2.443.497 lei”, au precizat reprezentanții MAI.

În privința sumelor plătite deja pentru refacerea locuințelor afectate de inundații, Ministerul de Interne a transmis că „până în prezent, în județul Suceava s-au făcut plăți în valoare de 9.872.119 lei, pentru 298 de locuințe afectate, din următoarele unități administrativ-teritoriale: orașul Broșteni, orașul Gura Humorului, comuna Ostra, comuna Slatina, comuna Stulpicani, comuna Udești”.

În acest județ, care a fost și cel mai afectat de inundații, statul mai are acum de plătit ca ajutor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare, doar suma de 647.051 lei (pentru 19 locuințe afectate), potrivit datelor MAI.

Sumă plătită pentru despăgubiri în Neamț

În județul Neamț, al doilea județ afectat, au fost alocate despăgubiri în valoare 5,8 milioane de lei, adică echivalentul a 1,1 milioane de euro.

Ministerul a transmis că „prima plată, în valoare de 2.520.000 lei, a fost achitată către 168 de familii, dintre care 67 familii din comuna Borca (1.005.000 lei) și 101 familii din comuna Farcașa (1.515.000 lei)”.

Acest prim ajutor a fost acordat în baza HG 629/2025 către toți cetățenii, indiferent dacă aveau sau nu asigurare.

„A doua plată, în valoare de 3.309.598 lei (în completarea sumelor inițiale) a fost achitată către 124 de familii, dintre care 52 din comuna Borca (1.509.780 lei) și 72 din Farcașa (1.799.818 lei)”, a transmis MAI.

Suma de peste 3,3 milioane de lei s-a dat în baza HG 663/2025 și a fost condiționată de mai multe elemente, precum existența autorizației de construire, existența asigurării obligatorii, a asigurării facultative.

Mai sunt dosare în lucru

„Doar 12 locuințe aveau asigurare obligatorie”, spune MAI, ceea ce înseamnă că cei mai mulți bani s-au dus către 112 familii ale căror case nu erau asigurate.



În privința sumelor pe care le mai are de plătit în județul Neamț, Ministerul de Interne a precizat că „nu pot fi estimate despăgubirile pe care le mai are de plătit statul, deoarece nu se cunosc încă sumele acordate de către societățile de asigurare cu titlu de despăgubire”.

„Mai sunt în lucru 16 cazuri pentru care se așteaptă răspuns de la firmele de asigurare, de unde au fost solicitate, de către AJPIS Neamț, informații legate de cuantumul despăgubirilor decontate către familiile afectate de inundații, pentru a putea fi calculate diferențele de sume. Pentru 13 familii, AJPIS Neamț a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale documentele necesare pentru acordarea unor ajutoare de urgență”, scrie în răspunsul MAI.

Dublu ajutor financiar pentru cine a avut casa asigurată

Oficialii PAID România, societatea de asigurări care plătește despăgubirile în cazul locuințelor asigurate obligatoriu împotriva inundațiilor, cutremurelor și alunecărilor de teren, remarcă faptul că sprijinul statului a fost condiționat în acest caz de respectarea legii.

„Este pentru prima dată când ajutoarele pentru reconstrucție au ținut cont de existenta sau nu a asigurării obligatorii”, a declarat pentru HotNews.ro Cosmin Tudor, directorul general adjunct al PAID.

Acesta a subliniat faptul că în acest caz proprietarii ale căror case afectate de inundații erau asigurate au primit un dublu ajutor financiar: și de la stat, și de la firmele de asigurare.

„Conform hotărârii de guvern, persoanele care aveau PAD valabil au primit atât despăgubirea de la PAID, cât și ajutor de la guvern de 90% din pagubele suferite și care nu intră sub incidenta PAD (daune la anexe, bunuri gospodărești) rămânând astfel cu mai puțin de 10% din pagubă neacoperită. În schimb, sinistrații care nu aveau locuința acoperită de asigurare au primit doar 70% din pagubă drept ajutor guvernamental, rămânând astfel cu 30% din paguba totalmente neacoperită. Mai grav, dacă nu au avut nici autorizație de construire, paguba rămasă neacoperită a fost de 50%”, a mai declarat directorul PAID România.