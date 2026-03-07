Bilanțul repatrierilor din Orientul Mijlociu: 1.500 de români au revenit în țară. În Emirate sunt 400 de cazuri prioritare

Aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză, dintre care peste 1.500 au fost deja repatriați, a anunțat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea.

„Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi care sunt în atenţia serviciilor consulare a României şi a Celulei de Criză a MAE”, a declarat Ţărnea, prezentând bilanțul actualizat al misiunilor de evacuare.

Dintre persoanele care au revenit în țară, aproximativ 1.000 au beneficiat de transportul pus la dispoziție de autoritățile române, în timp ce 500 s-au întors prin mijloace proprii.

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat că o parte considerabilă din cazurile urgente este concentrată în Emiratele Arabe Unite.

„Avem circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, numai în Dubai, ceva mai puţin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare şi în Qatar şi în regiune”, a adăugat Ţărnea.

Oficialul MAE a reiterat că autoritățile române mențin legătura permanentă cu cetățenii din zonele de risc, monitorizând situația prin intermediul misiunilor diplomatice pentru a organiza noi transporturi acolo unde contextul de securitate o impune.

Sursa foto: Dreamstime.com