Bill Gates a recunoscut în spatele ușilor închise că a avut relații extraconjugale cu rusoaice. Ce spune fundația care îi poartă numele după noile dezvăluiri din dosarul Epstein

Bill Gates, fotografiat pe 9 decembrie 2025 în Senatul american, unde a participat la discuții despre probleme de sănătate publică la nivel mondial, FOTO: Nathan Posner / AFP / Profimedia Images

Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri de tip „town hall” cu angajații Fundației Gates, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al organizației de filantropie.

Comentariile purtătorului de cuvânt, transmise într-un comunicat scris, au venit ca răspuns la un articol publicat de The Wall Street Journal, potrivit căruia Gates și-ar fi cerut scuze personalului fundației pentru legăturile sale cu Epstein, în timpul unei întâlniri.

Documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) arată că Gates și Epstein s-au întâlnit în repetate rânduri după ce finanțistul american fusese condamnat în 2008 pentru solicitarea unei prostituate minore. Faptul că fondatorul Microsoft a întreținut relații amiabile cu Epstein era cunoscut de ceva timp, informații în acest sens apărând în presa americană după ce Bill și Melinda Gates au anunțat în 2021 că vor divorța după 27 de ani de căsnicie.

Însă noi documente publicate de DOJ și o comisie a Congresului SUA au inclus și fotografii cu fondatorul Microsoft pozând alături de femei ale căror fețe sunt estompate. Gates a declarat anterior că relația sa cu Epstein s-a limitat la discuții legate de filantropie și a afirmat că a fost o greșeală să se întâlnească cu acesta.

Bill Gates a subliniat în fața angajaților că nu a făcut nimic ilegal

Potrivit articolului din The Wall Street Journal, Gates le-a spus angajaților organizației sale de filantropie că a fost o „greșeală uriașă” să petreacă timp cu Epstein și să implice directori ai Fundației Gates în întâlniri cu infractorul sexual. Publicația financiară a citat o înregistrare a declarațiilor făcute de Gates în cadrul întâlnirii.

„Îmi cer scuze față de alte persoane care au fost atrase în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a spus el, WSJ.

The Journal a adăugat că Gates a recunoscut, de asemenea, că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia, pe care Epstein le-ar fi descoperit ulterior, dar că acestea nu au implicat victimele lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, le-ar fi spus Gates angajaților, potrivit relatării.

Potrivit WSJ, Gates le-a spus angajaților fundației că imaginile sunt fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă alături de asistentele acestuia, după întâlnirile lor.

„Pentru a fi clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui”, ar fi adăugat Gates, potrivit relatării.

Fundația Gates afirmă că nu a apelat niciodată la serviciile lui Jeffrey Epstein

Un purtător de cuvânt al Fundației Gates a declarat pentru Reuters că Gates a participat o întâlnire programată cu angajații și a răspuns la întrebări pe o gamă largă de subiecte, inclusiv publicarea dosarelor Epstein.

„În cadrul întâlnirii, Bill a vorbit deschis, a abordat în detaliu mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”, a adăugat acesta.

Mai devreme în cursul acestei luni, Fundația Gates a declarat că nu a efectuat nicio plată financiară către Epstein și nu a apelat niciodată la serviciile sale de consultanță financiară.

Fundația Gates, prezidată de Bill Gates și fondată de acesta împreună cu fosta sa soție în anul 2000, este unul dintre cei mai mari finanțatori ai inițiativelor globale din domeniul sănătății.