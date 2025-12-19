Bill Gates și un miliardar discret, în noi fotografii din dosarul Epstein. Urmează să fie publicate toate documentele

Bill Gates alături de o femeie a cărei identitate a fost ascunsă, în una din fotografiile publicate de Congresul SUA în legătură cu dosarul Epstein. Foto: AFP / Profimedia

Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat un nou set de fotografii obținute obținute de la administratorii averii pedofilului răposat Jeffrey Epstein, unele dintre ele înfățișând titani ai tehnologiei precum Bill Gates și Sergey Brin, relatează Business Insider și Financial Times.

Relația dintre Gates și Epstein este cunoscută de ani de zile. Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, Gates declarând că întâlnirile au avut ca temă filantropia, și au avut contacte comune. Epstein a încercat să înființeze o organizație filantropică finanțată de Gates și găzduită de banca de investiții JPMorgan Chase, un proiect care însă nu s-a materializat niciodată.

Epstein l-a desemnat, de asemenea, pe Boris Nikolic, un fost consilier al lui Gates, ca administrator de rezervă al averii sale. În trecut, Gates a declarat că „a făcut o eroare de judecată” atunci când a fost întrebat despre relația sa cu pedofilul, numind-o „o prostie” într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal la începutul acestui an.

WSJ scria în 2019 că Melinda Gates s-a întâlnit cu avocați de divorț timp de mai mulți ani înainte de a decide să se despartă de Bill Gates, fiind deranjată de legăturile sale cu Epstein. Bill și Melinda Gates au anunțat în mai 2021 că vor divorța după 27 de ani de căsnicie, afirmând în mesaje identice publicate pe conturile lor de social media că „după o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre”.

Noul set de documente publicat de Comisia pentru Supraveghere nu precizează când sau unde au fost realizate fotografiile și nici identitatea femeilor care apar în imagini sau dacă este vorba de aceeași persoană. Una dintre fotografii pare făcută pe holul unui hotel sau spațiu de conferințe, cealaltă într-o cameră de hotel.

Bill Gates în una din fotografiile publicate în legătură cu dosarul Epstein, FOTO: Epstein Estate, House Oversight / Zuma Press / Profimedia Images

Un reprezentant al lui Gates nu a răspuns imediat solicitării Business Insider de a comenta noile fotografii.

Miliardarul a mai apărut și în alte documente despre Epstein făcute publice de Comisia pentru Supraveghere: în septembrie a fost publicat un email care includea programul lui Epstein din 2014, în care era menționat un „mic dejun festiv provizoriu cu Bill Gates”.

La începutul acestei luni, a fost publicată o fotografie cu Gates alături de unul dintre piloții lui Epstein.

Bill Gates alături de pilotul lui Jeffrey Epstein, FOTO: Handout / AFP / Profimedia Images

Miliardarul Sergey Brin, în noul set de documente legate de Jeffrey Epstein

Epstein, care a menținut o relație strânsă cu JPMorgan Chase, l-a recomandat pe Sergey Brin băncii ca client în 2004. Ulterior, Epstein l-a pus în legătură pe Brin cu membri ai băncii care îl puteau consilia pe miliardarul din tehnologie în chestiuni fiscale.

Brin este unul dintre cei doi fondatori ai Google și este în prezent al patrulea cel mai bogat din lume, agenția Bloomberg estimând averea sa la 242 de miliarde de dolari. La fel ca Larry Page, celălalt cofondator al Google, Brin este considerat o prezență discretă raportat la alți miliardari cunoscuți din Silicon Valley precum Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg sau chiar Bill Gates.

Unele dintre fotografiile cu Brin par să fi fost realizate la evenimente organizate de The Edge, o organizație acum inactivă care organiza forumuri despre idei. Epstein a participat, de asemenea, la unele dintre aceste evenimente.

FOTO: AFP / Profimedia Images

În prim-planul uneia dintre fotografii, Brin apare alături de David Brooks, editorialist al New York Times. Un reprezentant al lui Brin nu a răspuns imediat unei solicitări din partea Business Insider de a comenta fotografiile.

FOTO: AFP / Profimedia

Un purtător de cuvânt al lui Brooks a declarat că jurnalistul a participat la eveniment în 2011 „pentru a discuta cu lideri de afaceri cunoscuți și importanți, în scopul documentării articolelor sale”.

„Dl. Brooks nu a avut niciun contact cu el înainte sau după această unică participare la o cină cu numeroși invitați”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Salar Kamangar, un angajat timpuriu al Google și ulterior director general al YouTube, a apărut, de asemenea, în setul de fotografii publicat joi. El pare să fi fost fotografiat la același eveniment din 2011 ca Brin și Brooks.

Salar Kamangar, într-o fotografie publicată de Congresul SUA în legătură cu dosarul Epstein, FOTO: Epstein Estate, House Oversight / Zuma Press / Profimedia Images

Nici Kamangar și nici reprezentanții Google nu au răspuns imediat solicitării Business Insider de a comenta noile fotografii.

Departamentul de Justiție trebuie să publice vineri „dosarul Epstein”

Cel mai recent lot de fotografii a fost publicat joi seara, cu o zi înainte de termenul-limită din 19 decembrie, când Departamentul de Justiție de la Washington trebuie să își facă publice propriile documente legate de Epstein.

Congresul a adoptat luna trecută o lege în acest sens, după o lungă opoziție din partea președintelui Trump care a stârnit diviziuni în Partidul Republican și nemulțumiri în rândul propriilor susținători.

Epstein, un finanțist care s-a sinucis în închisoare în 2019 în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic sexual, a fost mult timp subiectul teoriilor conspirației. Arestarea sa în 2019 a venit la mai bine de un deceniu după ce el a pledat vinovat în 2008 pentru o infracțiune sexuală mai puțin gravă. În cei 11 ani scurși între formularea primei acuzații la adresa sa și inculpare el a continuat să mențină relații amicale cu numeroase personaje importante din lumea politică, financiar-bancară, tehnologică, culturală și din alte domenii.

În momentul morții sale el avea o avere estimată la peste 600 de milioane de dolari lși a menținut legături cu unii dintre cei mai puternici oameni din lume, inclusiv cu președintele Donald Trump și fostul președinte democrat Bill Clinton.