Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, nici măcar peste 100 de ani

Chiar dacă inteligența artificială transformă modul în care lucrăm, unele meserii rămân în continuare exclusiv oamenilor. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și o voce importantă în domeniul tehnologiei, a vorbit despre profesia pe care nicio mașină nu o va putea reproduce.

Bill Gates a recunoscut „și eu sunt speriat” de creșterea rapidă a AI, într-un interviu recent acordat radioului public francez France Inter, citat de blogul Le Ravi.

În același timp, Gates a subliniat potențialul AI. Forumul Economic Mondial estimează că AI ar putea cauza pierderea a aproximativ 85 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030.

Dar, dintr-o perspectivă optimistă, tehnologiile emergente ar putea crea aproximativ 97 de milioane de noi roluri în diverse sectoare. Această schimbare promite să remodeleze forța de muncă în moduri provocatoare, dar potențial satisfăcătoare.

Gates prevede un viitor în care AI va crește dramatic productivitatea și „ne va lăsa mult timp liber” dacă o gestionăm bine.

Meseria care va rămâne exclusiv oamenilor

Dintre toate meseriile discutate de Gates, programarea va continua să fie o profesie 100% umană, chiar și peste un secol, notează sursa citată.

În acest sens, Gates a subliniat trăsăturile umane unice din spatele programării: creativitatea și capacitatea de judecată – pe care nicio mașină nu le poate reproduce.

Desigur, AI poate automatiza sarcini repetitive, cum ar fi depanarea codului. Dar esența programării, rezolvarea inovatoare a problemelor și elaborarea de soluții noi, depinde de o înțelegere profundă a naturii umane. Scrierea codului nu înseamnă doar tastarea de comenzi, ci și înțelegerea problemelor complexe și elaborarea de răspunsuri personalizate.

Pe lângă programare, Gates a evidențiat și alte sectoare precum energia și biologia, unde expertiza umană profundă protejează încă locurile de muncă de automatizarea completă. Aceste domenii necesită nuanțe și judecăți etice pe care AI nu le poate gestiona.

Pe de altă parte, anumite roluri se confruntă cu provocări mai dificile. Asistenții administrativi și designerii grafici pot fi puternic afectați de instrumentele generative de IA, care fac sarcinile de rutină mai rapide și mai ieftine. Asta înseamnă că lucrătorii și companiile trebuie să regândească rolurile și responsabilitățile tradiționale ale locurilor de muncă.