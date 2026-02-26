Rivalul lanțului german de drogherii dm deschide un nou magazin în România

Lanțul de drogherii BIPA, care face parte din grupul Rewe, ce deține și lanțul de supermarketuri tip discount Penny, continuă dezvoltarea pe piața din România.

După magazinul inaugurat în București, BIPA a deschis joi cea de-a doua locație în Chiajna, o comună lipită de Capitală, la Chiajna Shopping Center.

Austriecii de la BIPA, brand fondat la Viena în 1980, care s-a alăturat ulterior grupului german REWE Group, a transmis că noua locație se întinde pe o suprafață de aproximativ 305 metri pătrați, este deservită de o echipă de 8 angajați și va avea un program de funcționare zilnic, de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 21:00, și duminică între orele 09:00 – 19:00.

Drogherie BIPA

Primul magazin a fost inaugurat în urmă cu o lună în Mega Mall din București, la nivelul -1 și are o suprafață de aproximativ 370 de metri pătrați.

Potrivit companiei, în lanțul de drogherii BIPA se regăsesc peste 12.000 de produse din categoriile frumusețe, îngrijire personală, sănătate și produse pentru casă. Oferta este completată de branduri internaționale de machiaj, precum și de o selecție amplă de produse marcă proprie.

Deschiderea magazinului din Chiajna face parte din strategia de dezvoltare a companiei pe piața locală.

Brandul intenționează să deschidă 20-25 de magazine anual, astfel încât România să devină a treia piață din strategia de extindere internațională a brandului, după Austria și Croația. În curând, brandul va inaugura și un alt magazin în țară, la Sfântul Gheorghe.

BIPA a intrat pe piața din România într-un moment în care germanii de la dm, o reţea similară care activează pe piața noastră din 2007, are peste 165 de magazine deschise în țară.

