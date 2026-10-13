Biroul președintelui sud-coreean a format o echipă de lucru pentru o posibilă partidă de golf între Lee și Trump

Biroul executiv al președintelui din Coreea de Sud a înființat o echipă specială care să pregătească o posibilă partidă de golf a președintelui sud-coreean Lee Jae Myung cu președintele american Donald Trump mai târziu în cursul acestui an, au declarat marți surse citate de agenția locală de presă Yonhap, conform Agerpres.

Cheong Wa Dae (Casa Albastră, biroul executiv și reședința oficială a șefului statului n.r.) a format echipa la scurt timp după vizita președintelui Lee în Statele Unite și Mexic în luna septembrie, în timpul căreia s-a întâlnit cu Donald Trump la New York, conform surselor.

În cadrul discuțiilor, Trump i-a cerut șefei de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, să aranjeze o partidă de golf cu Lee.

Deși sesiunea de golf nu a fost confirmată, mai mulți observatori au menționat posibilitatea ca aceasta să aibă loc în marja summitului G20 de la Miami, în luna decembrie.

„Nu este doar o partidă de golf obișnuită, ci un eveniment diplomatic, și o echipă specială este activată deoarece sunt necesare pregătiri amănunțite având în vedere că nu există multe precedente”, a spus un oficial de la Cheong Wa Dae.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung Lee a fost criticat de principalul partid de opoziție, Partidul Puterii Populare, pentru ieșirea sa la golf de sâmbătă, când tavanul unui supermarket s-a prăbușit în orașul Daegu din sud-estul țării, rănind zeci de persoane.

Cheong Wa Dae dezvăluise anterior informația despre sesiunea de golf a președintelui Lee, menționând că acesta a dat ordin pentru operațiuni de salvare amănunțite de la terenul de golf.