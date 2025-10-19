Biserica Catolică are șapte noi sfinți. Papa Leon a canonizat inclusiv trei călugărițe

Clopotele au sunat duminică în Piața San Pietro, în timp ce Papa Leon a canonizat șapte noi sfinți ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean și „medicul săracilor” din Venezuela, relatează AFP.

În cadrul acestei liturghii solemne, care a început la ora locală 10:30 în Piața San Pietro din Vatican, au fost canonizate și trei călugărițe care și-au dedicat viața săracilor și bolnavilor, precum și fostul preot satanist Bartolo Longo.

Născut în 1841, acest avocat italian a îmbrățișat credința catolică și a fondat sanctuarul pontifical al Sfintei Fecioare a Rozariului din Pompei.

Printre cei canonizați se numără și primul sfânt originar din Papua Noua Guinee, laicul Peter To Rot (1912-1945), executat de japonezi la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și Ignazio Choukrallah Maloyan, episcop armean și martir ucis în 1915 de forțele otomane pentru că a refuzat să se convertească la islam.

Alături de ei se află laicul venezuelean José Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919), pe care papa Francisc l-a descris ca fiind „medicul celor mai slabi”, deja venerat în țara sa.

De asemenea originară din Venezuela, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, o călugăriță născută fără brațul stâng, și-a depășit handicapul și a fondat Congregația Servitoarelor lui Isus înainte de moartea sa, în 1977. Ea a devenit astfel prima sfântă a acestei țări sud-americane.

Călugărițele italiene canonizate sunt Vincenza Maria Poloni, fondatoarea în secolul al XIX-lea a Institutului Surorilor Milostivirii din Verona, care îngrijește în principal bolnavii din spitale, și Maria Troncatti (1883-1969), care și-a dedicat viața ajutorării populației indigene din Ecuador.

Portrete uriașe ale celor șapte persoane au fost expuse la ferestrele care dau spre piață, în timp ce Leon, primul papă american, ieșea din Bazilica Sfântul Petru îmbrăcat într-o sutana albă ceremonială și purtând o mitră albă, precedat de episcopi și cardinali îmbrăcați în alb.

Cardinalul Marcello Semararo, prefect al Dicasterului pentru Cauzele Sfinților, a citit cu voce tare profilurile celor șapte, în aplauzele mulțimii, înainte ca papa să pronunțe formula de canonizare, un decret prin care aceștia sunt declarați oficial sfinți.

Este a doua ceremonie de canonizare prezidată de papa american de la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, pe 8 mai.

În septembrie, el i-a proclamat sfinți pe italienii Carlo Acutis – un adolescent supranumit „influecenerul lui Dumnezeu”, răpus de leucemie la vârsta de 15 ani în 2006 – și Pier Giorgio Frassati, considerat un model de caritate, decedat în 1925.

Canonizarea, etapa finală către sfințenie în Biserica Catolică, care urmează după beatificare, este rezultatul unui proces îndelungat și poate fi aprobată numai de papă. Ea impune trei condiții: să fi murit de cel puțin cinci ani, să fi dus o viață creștină exemplară și să fi săvârșit cel puțin două minuni.